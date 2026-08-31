Caro Bonaccini, attento alle figure da “villanfottuto”: hai ragione, chi non studia vota a destra, ma questo non vuol dire che la destra sia una cosa da ignoranti

Certo, la cultura a sinistra c’è sempre stata. I terroristi rossi e i militanti leggevano professori di fisica e filosofia, da Franco Piperno a Toni Negri. Facevano musica, anche buona, facevano poesia, di solito bruttina, facevano film. Ma anche la destra è stata ed è colta. Non solo in Italia, da Prezzolini a Malaparte, da Corrado Alvaro a Giovanni Gentile, ma ovunque. Il più grande scrittore vivente di noir, James Ellroy, è di destra. Il più grande poeta australiano e uno dei più grandi della nostra epoca, Les Murray, era di destra. Uno degli intellettuali più colti ed eretici di Francia, Richard Millet, è di destra. E quando fate i fighi nei circolini in cui vi vedete Arancia meccanica di Stanley Kubrick, ricordatevi che il romanzo da cui è tratto lo ha scritto un conservatore di destra che scriveva su Il Giornale di Montanelli, Anthony Burgess. E si potrebbe andare avanti all’infinito, ma il punto è un altro.