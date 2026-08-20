Mamma e figlia avvelenate a Natale: testimone o indagato? Gianni Di Vita convocato in Questura (dopo Alice)

Quello che è importante dire, però, è che Gianni Di Vita dovrà spiegare altro. Chiarire. Magari ripercorrere di nuovo. Ma che non aver trovato gli anticorpi non significa automaticamente che lui sia l’assassino. E’ un uomo che ha perso una moglie e una figlia e – al di là di tanti comportamenti che restano poco spiegabili – ci sta che possa essersi condizionato e che il suo malore sia stato un riflesso della sofferenza che vedeva e provava e non una messa in scena. Ecco perché serve cautela, anche se in molti in queste ore hanno provato a azzardare l’ipotesi che Di Vita sia entrato questa mattina in Questura da testimone e possa esserne uscito da indagato. Gli scarti in avanti, adesso, non servono. Almeno fino alle dovute e doverose ufficialità (che eventualmente non tarderanno a arrivare).

Anche parla di “sospettato”, in questa fase, è prematuro. Perché Di Vita abitava in quella casa, perché chiaramente le due vittime, Antonella DI Ielsi e Sara Di Vita, frequentavano il suo studio e perché manca ancora la risposta alla domanda più importante di tutte: quanto s’è consumato l’avvelenamento? Insomma, è possibile che la convocazione di questa mattina di Gianni, così come quella di ieri di Alice, sia servita a rinnovare questa domanda, a farsi ripetere ancora come sono andati quei giorni, a chiedere ulteriori approfondimenti rispetto a alcuni rapporti di amicizia e non solo che riguardavano la sua famiglia. Di veleno a Pietracatella se ne è già sparso troppo e con esiti tragici, aggiungere il veleno del chiacchiericcio rischia d’essere solo pericoloso rispetto a una situazione che - seppur lentamente, seppur tra fughe di notizie e smentite che confermano più che smentire, seppur tra mille supposizioni – sta comunque evolvendo.