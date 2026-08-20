Caso Orlandi: “Cercate Emanuela tra porporati e cardinali”. Ok i dubbi su zio Mario Meneguzzi, la pista Accetti e la commissione, ma torna centrale Renatino De Pedis

Il 6 agosto i commissari hanno riascoltato l'ispettore Giuseppe Catania, già agente scelto della Polizia di Stato nel 1983, allora delegato a pedinare e vivisezionare la quotidianità di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela. È il ritorno periodico della "pista familiare", ma l’unica mezza novità è la comparsa di un tal "Alessandro" mai davvero identificato, insieme all’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, l'ex compagna di classe alla scuola di musica di piazza Sant'Apollinare, accusata di false informazioni al PM per certe sue poco spiegabili amnesie. Per ora solo dettagli minimi. Più concreta, ma comunque piena di stranezze da capire, è sembrata invece la pista indicata dal “solito” Marco Fassoni Accetti. Ha raccontato tanto e qualcosa potrebbe sapere davvero, ma capire fino a dove e in che misura è una sfida già persa da tanti negli ultimi tre decenni. Sembrava, insomma, che da qualche parte si fosse arrivati, quanto meno per escludere nuove piste. E, invece, è tutto ancora in piedi.

Lo dimostra anche “1983”. E’ il libro inchiesta di Gian Paolo Pellizzaro che rilegge l'istruttoria del giudice Ilario Martella sull’attentato a Papa Giovanni Paolo II e ci piazza sopra le dichiarazioni mai approfondite di Assen Marcevski, interprete in forza all'ambasciata bulgara a Roma. Marcevski, come racconta anche il Fatto Quotidiano, ha messo a verbale di aver incontrato Enrico De Pedis — per tutti il "Renatino" della Banda della Magliana — nello studio dell'avvocato Lorenzo Gallo a Palazzo Brumensthil e persino dentro la sede diplomatica d'Oltrecortina, sia prima sia dopo il suo arresto avvenuto nel novembre del 1984.