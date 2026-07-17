Caso Orlandi, si mette male per Marco Accetti? La procura stringe, la sua rete si allarga... o sarà la solita telenovela d'agosto

Cerchi che si stringono, cerchi magici che si allargano. Al centro c'è sempre Marco Fassoni Accetti, fotografo di professione, affabulatore per vocazione e rapitore per auto ed eteroaccusazione. La procura di Roma, che lo indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione per il caso di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori, lo ha interrogato (di nuovo) per altre sei ore. L'obiettivo è capire se questa nuova indagine che coinvolge Accetti sul caso Orlandi, la seconda dopo il 2013, porterà a qualcosa o sarà l'ennesimo specchietto per le allodole utile ad intrattenerci sotto l'ombrellone.

Accetti è tornato sotto la lente degli inquirenti dopo la nuova analisi di alcune lettere anonime. Il mitomane è improvvisamente diventato le labbra da cui pendono procura e commissione parlamentare. Al centro di tutto c'è il flauto, consegnato dall'uomo e ritenuto (anche se con qualche riserva) dai familiari come simile a quello di Emanuela. Ci sono le perizie foniche, tre in tutto, che lo indicherebbero come uno dei telefonisti che dopo la scomparsa contattarono la famiglia Orlandi.