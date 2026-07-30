Ma il M5S che critica il riconoscimento facciale con l'Ia “in stile cinese” è lo stesso che ha fatto gli accordi con Xi Jinping? E il governo Meloni che “copia” Pechino non è quello che è uscito dalla Via della Seta?

Di cosa parliamo? Ne abbiamo parlato qui. In sostanza, si tratta di un provvedimento normativo che recepisce il regolamento europeo Ai Act, ampliando e disciplinando l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota e videosorveglianza intelligente da parte delle forze di polizia. L'obiettivo è quello di consentire loro di attingere all'integrazione fra intelligenza artificiale e telecamere di videosorveglianza per identificare determinate persone (ricercate, sospettate o coinvolte in attività oggetto di indagine) attraverso immagini già registrate e, in casi particolari, mediante controlli in tempo reale. Che c'entra la Cina? C'entra perché a Pechino e dintorni i sistemi di riconoscimento facciale sono molto rodati, invasivi e avanzati. Anzi: laggiù si parla già di come utilizzare al meglio i big data per aiutare la polizia a comprendere le abitudini e persino lo stato d'animo di una persona basandosi sulla sua storia clinica, sulle abitudini di acquisto online, sulle interazioni con i vicini e sull'utilizzo di elettrodomestici intelligenti. Il sunto è che il governo meloniano, lo stesso che tanto ha preso le distanze dal Dragone, che ha stracciato il deal relativo alla Nuova Via della Seta per evitare guai serissimi con l'Unione europea e con gli Stati Uniti - nonché per riorientarsi stabilmente nell'Alleanza Atlantica - ha implicitamente lasciato intendere che la Cina non faceva poi così tanto male a mettere telecamere ovunque e a usarle per garantire l'ordine pubblico. Sia chiaro: l'Italia è una democrazia liberale, i cittadini godono di solide garanzie e il decreto appena sbandierato non è minimamente paragonabile a quanto accade nel Paese di Xi. Però c'è chi parla già di “deriva pericolosa”...