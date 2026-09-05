Belén, dopo “Falsissimo” di Corona, fai come l’opossum: non ti muovere. Lettera aperta alla Rodriguez

Le frecciatine sui post, le foto felici con la tua famiglia, dire che hai dormito poco perché stressata, le frasi motivazionali e persino le storie contro chi ti abbandona nel momento del bisogno. Mostrare che stai bene, mostrare che stai male. Cara Belén: troppe energie, troppe soddisfazioni. Ascolta una scema: dissolviti. Almeno per un po’, per il tempo che serve. Chi ha ragione non deve dimostrare niente a nessuno e tu di ragione ne hai da vendere. Perché anche fossero veri gli “scoop” di Corona, tu non hai niente da giustificare a nessuno. E soprattutto: chi si vende una persona che gli è stata accanto nei momenti più difficili, ha già perso in partenza e nulla (di vero o non vero) che racconta potrà assolverlo. Al mondo c’è chi non ha niente da perdere e chi ha tutto da guadagnare.

Cara Belén, non devi togliere e rimettere il follow a Stefano De Martino, Gaetano Fidanzati, Diletta Leotta. Non devi annunciare vendette. Agisci, se ritieni, ma in silenzio. Lontana da questa spietata vetrina che ti autoimponi perché, forse dopo tutto, senti ancora di dover dimostrare. Ti senti ancora così inadeguata e immeritevole? Sottraiti dal circo, se non vuoi diventarne parte anche tu. Perché tutto questo chiacchiericcio alimenta il chiacchiericcio. Perché persino questo articolo aggiungerà carne al fuoco. Ma questo è il nostro lavoro: dobbiamo parlare di ciò che accade, dobbiamo parlare sempre. Lo abbiamo scelto. Tu, invece, hai un grande potere: puoi stare zitta.

Se dice de mi, l’hai pubblicata in un tuo reel. E allora lasciali dire di te, Belén, lasciali parlare. Chi ti ama, chi ti odia. Tu sei una rockstar. E questa è la tua grande occasione per elevarti dal trash di cui per troppo tempo hai nutrito la tua immagine. Oggi Belén è una showgirl, una professionista. Voltagli le spalle e cammina diritta, che il silenzio divora anche le bestie più feroci.