Le scopate di Belen a “Falsissimo” hanno scatenato la discussione della redazione, ma la verità è che dietro si nasconde il dibattito sul vero potere. E in esclusiva Corona ci spiega di cosa ha parlato e perché “siete stupidi”

Al che Marika Costarelli risponde senza pensarci: “Mi piace! Lo faccio!”. Devo salvare la Costarelli, penso, come Fabrizio Corona ha pensato: “Devo salvare Belen”. Poi passa un “Calabresi si candida” che non c’entra nulla”. Ma Cosimo dice: “Aspettiamo un Calabresi contro Parodi” e a tutti viene il sospetto che Cosimo sia in un bagno con Tony Effe, ma comunque.

Dicevo, devo salvare la Costarelli (cuore siculo) così intervengo: “Però Ranucci scopa da una posizione di potere, dalla narrazione di fab (Fabrizio Corona) Belen scopa i ragazzetti perché si sente vecchia” (ripeto “dalla narrazione di fab”, io non lo so che fa Belen e nessuno della chat lo sa, forse Pieroni e Curatola, io di sicuro no). Ma continuo nell’interpretazione del pensiero di Fabrizio: “Che potere ha Belen rispetto a Ranucci? Nessuno”. Oramai sono troppo coinvolto, continuo: “La storia di Belen è tragica, quella di Ranucci è di uno brutto che scopa solo perché ha quel po’ di potere” (aggiungo, per evitare querele, non escludo che a qualche donna possa piacere Ranucci anche senza potere, anche se sembra un tubero con la parrucca di Silvan). E vado avanti, contrastando la narrazione di Cosimo: “Ranucci è come Cosimo Curatola brutto, scopa solo perché ha potere" (faccine sorridenti, per evidenziare che sto scherzando su Ranucci, quello brutto seriamente è Cosimo). E concludo con la stoccata finale: “Belen (ripeto, secondo la narrazione di Fabrizio in Falsissimo, che ha già superato il milione di visualizzazioni) è come me, bellissima che si butta via”.