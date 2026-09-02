Le scopate di Belen a “Falsissimo” hanno scatenato la discussione della redazione, ma la verità è che dietro si nasconde il dibattito sul vero potere. E in esclusiva Corona ci spiega di cosa ha parlato e perché “siete stupidi”

Non lo dicono, ma Falsissimo, il format youtube di Fabrizio Corona, ha un potere antico, molto anni ‘70, quello di riunire le famiglie dinanzi al focolare (o al condizionatore) per commentare quanto appena visto. Falsissimo è confortante, sa di famiglia, di biscotti appena sfornati, di qualcosa che si condivide con i propri cari. Dice che manca la comunicazione in famiglia, che tutti stanno chini dinanzi al proprio cellulare: non è così, è che manca una televisione capace di riaccendere i rapporti familiari.
La chat e le riunioni di MOW ad esempio, che di solito sono un delirio egoriferito di persone che espongono le proprie idee e se ne fottono degli altri, un luogo dove ogni tanto appare il direttore PISTO, rigorosamente in accappatoio e canna, e dopo avere ascoltato quanto c’era da ascoltare dice: “Ma fate un po’ come cazzo vi pare”, ecco, invece ieri è diventato un focolare dove abbiamo espresso le nostre idee, dove ci siamo confrontati, abbiamo aperto la nostra anima, come ha scritto Riccardo Canaletti, il caporedattore: “E’ diventata una chat freudiana che meriterebbe un pezzo”. Eccolo.
Emanuele Pieroni esordisce con un democristiano e all’antica: “Ma secondo me il punto è che Silvio non c’è più. Prima scopavano tutte con lui, ora tutti scopano tutti” (ovviamente è una dichiarazione di principio astratto, nessuno dei citati da Fabrizio ha scopato Berlusconi, voglio dire, a parte Emanuele Pieroni che non sappiamo, però per essere così informato…). Io che sono ancora più all’antica di Emanuele rispondo: “Che decadenza”.
A un certo punto Cosimo Curatola inoltra un messaggio, non si sa da chi (secondo me Cosimo si scrive i messaggi da solo e poi li inoltra per fare capire che gli arrivano da chissà chi): “Uno spunto su Belen: ma se fosse stata un uomo l’avrebbero giudicata male perché si è scopata mille uomini? Al di là del fidanzato di sua sorella, sugli altri ha fatto la stessa cosa che fanno gli homo di successo: godersela”. Ora, solo Cosimo può fare passare una tale polpetta avvelenata. Dà per assodato che Belen si sia scopata tutto quello che ha detto Fabrizio. E Belen sta partendo con le denunce. Cosimo Curatola aggiunge: “Se scritto da una donna ancora meglio”, e ancora, “Sei Belen e cosa dovresti fare? Stare a casa a fare l’uncinetto? E’ una rockstar: viva la vita gorda di Belen!”. E non contento: “Belen come Ranucci” (due parole chiave is meglio che uàn).
Al che Marika Costarelli risponde senza pensarci: “Mi piace! Lo faccio!”. Devo salvare la Costarelli, penso, come Fabrizio Corona ha pensato: “Devo salvare Belen”. Poi passa un “Calabresi si candida” che non c’entra nulla”. Ma Cosimo dice: “Aspettiamo un Calabresi contro Parodi” e a tutti viene il sospetto che Cosimo sia in un bagno con Tony Effe, ma comunque.
Dicevo, devo salvare la Costarelli (cuore siculo) così intervengo: “Però Ranucci scopa da una posizione di potere, dalla narrazione di fab (Fabrizio Corona) Belen scopa i ragazzetti perché si sente vecchia” (ripeto “dalla narrazione di fab”, io non lo so che fa Belen e nessuno della chat lo sa, forse Pieroni e Curatola, io di sicuro no). Ma continuo nell’interpretazione del pensiero di Fabrizio: “Che potere ha Belen rispetto a Ranucci? Nessuno”. Oramai sono troppo coinvolto, continuo: “La storia di Belen è tragica, quella di Ranucci è di uno brutto che scopa solo perché ha quel po’ di potere” (aggiungo, per evitare querele, non escludo che a qualche donna possa piacere Ranucci anche senza potere, anche se sembra un tubero con la parrucca di Silvan). E vado avanti, contrastando la narrazione di Cosimo: “Ranucci è come Cosimo Curatola brutto, scopa solo perché ha potere" (faccine sorridenti, per evidenziare che sto scherzando su Ranucci, quello brutto seriamente è Cosimo). E concludo con la stoccata finale: “Belen (ripeto, secondo la narrazione di Fabrizio in Falsissimo, che ha già superato il milione di visualizzazioni) è come me, bellissima che si butta via”.
Cosimo insiste: alla mia domanda “Che potere ha Belen?” replica: “La figa. La figa è il potere”. E io a Cosimo: “Ma perché tu sei sfigato pensi questo. Sei brutto come Ranucci. La figa è la figa, uno cosa come un’altra”. E Cosimo: “Sìsi, è vero. Ma siamo quasi tutti così. Servi della gleba”.
Io: “Sì ma Belen dandola così (secondo Fabrizio etc etc) svaluta il suo potere nei confronti dei servi della gleba… è questo che detto fab… Belen da superstar è tornata serva della gleba… Cioè anche Cosimo Curatola a questo punto può farsela… (sempre secondo il racconto di fab etc etc).
Arriva Gianmarco Serino dalla nave (è su una nave, sì): “Belen ha fatto bene, bisogna darla il più possibile!!!”.
Io rispondo: “Oddiomio, pure Gianmarco Serino che non dovrebbe essere sfigato”, dovete sapere infatti che Serino è il nostro playboy, il nostro Baricco riccioluto e intellettuale, il nostro inviato dalle escort, da quando io non pratico più è l’unico di MOW che tromba. Da qualche giorno Serino mi preoccupa, così dico: “Cosimo Curatola e Riccardo Canaletti, uscite da questo Serino!”.
Serino torna intellettuoso fascinoso: “Comunque video di Corona su Belen è la sua quintessenza: quando parla di lui che torna a casa a piedi perché gli hanno comunicato che verrà arrestato, si prende una birra sembra un film noir. Bellissimo”. Meno male, forse il mio esorcismo ha funzionato.
Ma Riccardo Canaletti sembra che non c’è, invece c’è sempre. Ci spia, ci controlla, sa persino se ci masturbiamo, così interviene e mi dice, a proposito di sé e del Curatola: “Ci hai appena dato degli sfigati? Hahahahah”. Sono costretto ad ammettere: “Un po’ ma senza malizia”. E Riccardo: “E’ diventata una chat freudiana che meriterebbe un pezzo”.
Al che, come al solito, interviene Alberto Capra e dall’iperuranio in cui vive dice: “Classica inculata alla Pisto”. Ma Alberto è fatto così. Oramai è tipo una zanzara che ogni tanto entra dalla finestra.
Così scrivo a Fabrizio: “Beddu, non so se provare tenerezza per quello che hai detto (nella puntata di Falsissimo, nda) o cosa. Ci sto riflettendo. Forse è stato un grande atto di affetto da parte tua o una tremenda vendetta. Devo capirlo, di certo è una storia profonda. Purtroppo stanno tutti parlando del Gossip e non della funzione di MARIA… Che credo fosse il tuo vero obiettivo”. Fab risponde: “SONO STUPIDI! ECCETTO TE. PUOI SCRIVERLO!”.
Lo scrivo.