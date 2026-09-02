La ami ma non riuscite a montare neanche un mobile Ikea? Ecco perché c'è “Meraviglioso Errore” di Gianna Nannini

C’è una parola che Gianna Nannini si porta dietro da quasi trent’anni: meravigliosa. Nel 1995 era una creatura, oggi è un errore. Il parallelismo è inevitabile, ma possiamo fermarci qui. Perché Meraviglioso errore racconta cosa succede quando diventiamo abbastanza grandi da capire che l’amore può essere vero e, contemporaneamente, completamente sbagliato.

Perché magari è stato un amore dove abbiamo semplicemente perso la testa, dormito poco, fatto sesso meraviglioso, aspettato messaggi che non arrivavano, detto cose che non pensavamo e pensato cose che non abbiamo mai avuto il coraggio di dire. Magari siamo stati felici e poi è finita. Ci sono persone che sono state evidentemente sbagliate per noi e che, potendo tornare indietro sapendo esattamente come sarebbe andata, sceglieremmo comunque. Ed è qui che esiste il Meraviglioso errore. Perché tiene insieme due parole che normalmente cerchiamo disperatamente di separare. Meraviglioso ed Errore. Non trasforma l’errore in qualcosa di giusto solo perché è stato bello. Non dice che “doveva andare così”, altra frase che utilizziamo quando non sappiamo più cosa raccontarci. Dice una cosa diversa: era sbagliato eppure lo volevo. Mi ha fatto male eppure sono stata bene. Non poteva funzionare eppure quello che ho provato era vero. Forse crescere sentimentalmente significa soprattutto imparare a sopportare questa contraddizione. Perché da ragazzi pensavamo che bastasse amarsi Poi cresci e scopri che puoi amare qualcuno con cui non potresti costruire neanche un mobile dell’Ikea, figurarsi una vita. Puoi incontrarlo nel momento sbagliato. Potete desiderare due futuri incompatibili. Può essere quello che vuoi e contemporaneamente tutto ciò da cui dovresti stare lontano. E soprattutto scopri la cosa peggiore: a volte l’amore c’è, semplicemente non basta.