Se Report costa troppo, perché la Rai non pubblica la raccolta pubblicitaria? E perché Il Tempo, che ha fatto “lo scoop”, non ha chiesto quanto incassa la rete pubblica con il programma di Ranucci?

Del resto, nel 2024 in un’interrogazione parlamentare pubblicata negli atti della Camera veniva sottolineato che le repliche estive del programma, senza nuovi costi di produzione e con circa il 6% di share, garantivano un «rilevante ritorno pubblicitario». La stagione 2023/24 ha fatto in media 1,521 milioni di spettatori e l’8,1%, mentre l’esordio dell’annata successiva è arrivato al 13,8%, battendo quella sera anche Rai 1 e Canale 5.

Resta allora una domanda piuttosto semplice per Il Tempo: se ha ottenuto dalla Rai il dettaglio dei costi di Report, perché non ha chiesto – o pubblicato – anche i ricavi pubblicitari generati dal programma negli stessi anni? E una per la Rai: quanto ha incassato realmente Rai Pubblicità dagli spazi venduti attorno a Report nelle stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25? Basterebbe rendere pubblici i tre numeri della raccolta netta e, a quel punto, al di là delle vicende legate a Ranucci e Lavitola, sapremo se Report costa agli italiani. O invece quanto rende.