Macché “Reportopoli”, Michele Anzaldi (ex Commissione vigilanza Rai) mette fine alla polemichetta del Tempo: “È un vero scandalo sì: perché quei giornalisti prendono troppo poco. Vogliono attaccare Ranucci, che ora è ferito”

Michele Anzaldi, cosa ci dice il confronto tra le cifre pubblicate dal Tempo con altri stipendi nell’elenco di chi guadagna più di 200mila euro annuali?

Inviterei a guardare con attenzione quella lista, a soffermarsi sulle diverse funzioni e incarichi, peraltro assunti a tempo indeterminato che avranno una pensione altissima, destinatari di tutti i benefit. La Rai è l’azienda di informazione più ricca, eppure continua a sprecare del denaro pubblico. Ma non è questo il caso di Report. A mio parere è una notizia fatta trapelare ma totalmente pretestuosa.

Spiegaci meglio.

Partiamo dal presupposto che Report è una trasmissione di successo. È un'eccellenza per il valore delle inchieste, per i risultati in termini di ascolti e per la quantità di querele che riceve e che finiscono nel nulla perché il lavoro giornalistico non è attaccabile. Sono giornalisti che svolgono un mestiere con un rischio elevatissimo e per giunta in partita iva. Ciò vuol dire che dipendono interamente dalla qualità del servizio: se sbagliano o portano un contenuto di basso valore la loro retribuzione può scendere. E ovviamente hanno meno tutele rispetto a chi è assunto. In più, come già hanno detto, le cifre diffuse dal Tempo sono comprensive di spese.

Come valuti la risposta della redazione?

Avrei presentato subito tutta la documentazione necessaria per dimostrare che in quei numeri erano compresi sia i compensi che i rimborsi.

Come mai non vengono assunti?

La riterrei una scelta giusta, quella di assumerli. Ma ci sono altre dinamiche che entrerebbero in gioco. Lo abbiamo già visto con la selezione per i tgr: diversi professionisti che lavoravano nei programmi Rai sono stati chiamati a scegliere una redazione regionale, con il rischio concreto di lasciare i programmi nei quali si erano formati e nei quali lavoravano da anni. Report perderebbe professionisti già formati e con competenze specifiche, che dovrebbero essere sostituiti da altre persone da formare. È un paradosso: sanare un’ingiustizia nei confronti di un lavoratore rischierebbe di creare un danno al programma. Senza contare che questi professionisti sono esposti a rischi altissimi, sia in termini economici sia per la loro incolumità e per quella delle persone che hanno intorno.

Non si spiega quindi la differenza con altri compensi.

Certi giornalisti si sono inventati la dicitura di giornalista-artista per sforare il tetto di 240mila euro. Dipendenti che non rischiano niente e che guadagnano molto di più di Ranucci e della sua redazione.