"Tg1 e Tg2 non parlano del caso Delmastro”: l'attacco dell’opposizione in Commissione Vigilanza, mentre l'ad Giampaolo Rossi: "Qualità quotidiana e grandi eventi". Quali?

Incalzato dal capogruppo M5S in vigilanza Dario Carotenuto, Giampaolo Rossi, riguardo gli ascolti, ha risposto che anche se i telespettatori diminuiscono, la Rai “continua a puntare sulla qualità quotidiana e sull’offerta di grandi eventi, che raccolgono un pubblico ancora copioso e trasversale”, ha detto. Il riferimento è ovviamente alle Olimpiadi, al Festival di Sanremo, e ai prossimi Mondiali. Riguardo Sanremo: ha dichiarato che è stata la quarta edizione più vista dal 1997, nonostante il cambio di collocazione per dare spazio alle Olimpiadi e la controprogrammazione dei competitor.

Che per "controprogrammazione" intendesse la solita durata della Ruota della Fortuna o la finale di MasterChef rimandata?

Su Rai Sport poi, Rossi ha confermato che la responsabilità della testata è stata affidata in via transitoria al vicedirettore Marco Lollobrigida e che dovrà essere individuato il nuovo direttore a breve, visto che i Mondiali di calcio incombono.

Durissima la replica di Carotenuto: cosa è stato fatto quando Tg1 e Tg2 hanno omesso di parlare del caso Delmastro? Che autorevolezza può avere una narrazione di questo tipo davanti a cittadini che ormai si informano anche sui social e sempre più spesso abbandonano il servizio pubblico? Dove vengono tagliate le puntate di trasmissioni di servizio pubblico come Report e Petrolio?

Rossi ha dunque indirizzato il discorso altrove: guardando ad altri gruppi editoriali che vengono presi a modello, l'Agcom ha ordinato a Discovery Italia e La7 un riequilibrio perché dai dati monitorati era emersa una sottorappresentazione delle posizioni del si. In questo senso, l'argomento referendum sarebbe stato trattato in maniera equilibrata.