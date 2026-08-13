Signori, se Ranucci dovesse saltare a “Report” metteteci Riccardo Iacona. Ha la storia, le competenze ed è fuori dal totonomi delle politica

Premessa: a noi dei giochi di potere non frega niente. Delle caselle da spartire tra destra e sinistra o dei nomi che devono piacere a questo o a quello schieramento ancora meno. Se davvero si dovesse ragionare sul futuro di Report, noi un nome ce l’abbiamo: Riccardo Iacona. Non perché sia “di sinistra”, non perché sia “di destra” e nemmeno perché serva trovare un anti-Ranucci. Semplicemente perché Riccardo Iacona è bravissimo. È preciso e preparato, è uno che conosce il mestiere. Sa scegliere una storia e costruire un’inchiesta stando anche sul campo e soprattutto sa fare una cosa che nel giornalismo televisivo è diventata sempre più rara, ovvero lasciare parlare i fatti.

E non lo diciamo sulla fiducia, né questa si può ritenere un’opinione personale. Iacona ha alle spalle quasi quarant’anni di televisione, una quantità enorme di reportage e programmi, nonché di premi. È uno dei giornalisti che più hanno contribuito a costruire il linguaggio dell’inchiesta televisiva italiana contemporanea. Ha lavorato con Michele Santoro, è passato da Rai a Mediaset e poi di nuovo in Rai, e dal 2009 conduce PresaDiretta, programma di cui è anche autore. Se stiamo cercando qualcuno che sappia fare Report, forse non serve cercare lontano. Riccardo Iacona nasce a Roma nel 1957 e si laurea in Discipline dello spettacolo al DAMS di Bologna. Ma prima ancora di diventare giornalista è stato aiuto regista per cinema e televisione, dal 1980 al 1987. Una gavetta che conta, perché spiega anche una parte del suo modo di fare televisione: Iacona non arriva al giornalismo dalla scrivania, ma dalla costruzione concreta delle immagini e dei tempi televisivi. Questo “dettaglio” fa la differenza e crea uno sguardo che va via via allargandosi nel corso della sua carriera.