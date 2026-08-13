Michele Morrone è bravissimo a fare male tutto: dopo il cinema anche pittore intervistato da Vanity Fair (tutto bene?) e ora cantante stonato

Morrone le tenta tutte: attore, pittore, cantante, ma non ha ancora trovato la strada giusta, che a noi pare proprio essere quella della comicità: perché lui non fa ridere di proposito, ma comunque ci riesce facendo semplicemente se stesso. Perché non sfruttare questo vero talento? Morrone si prende talmente tanto sul serio - senza che ce ne sia alcuna ragione plausibile - da risultare esilarante.

A Belve, del resto, aveva già consegnato una sorta di curriculum dell’autostima. Francesca Fagnani gli aveva chiesto di darsi un voto: 8 come attore, 7 come cantante, 6/7 come modello. Un sistema di valutazione molto interessante, soprattutto perché mancava la voce più importante: “capacità di autovalutazione”. Anche perché alla voce “modello”, siamo oggettivi, avrebbe potuto osare un po’ di più. E invece lui pare proprio voler dire: “Guardatemi. Sono bello, ma non solo”. E invece, caro Michele, lo sai che talvolta non c’è nulla di male a fare i belli e basta? Poi era arrivata la domanda sui colleghi. Chi è più bravo di lei? Alessandro Borghi. E basta. Gli altri? Quasi tutti peggio. Non esattamente l’umiltà francescana di chi entra in punta di piedi nel mondo dell’arte. Piuttosto la sicurezza di chi, davanti a una commissione d’esame, si presenta già con la pergamena della laurea.

Il bello è che Morrone non sembra nemmeno avere bisogno del talento per costruirsi una carriera da artista. Gli basta il personaggio. Anzi, gli basta la faccia del personaggio. È bellissimo e fotogenico, tatuato e muscoloso, internazionale. È il tipo di uomo che può stare fermo davanti a una telecamera e dare comunque l’impressione che stia succedendo qualcosa. Forse è questa la sua vera specialità: fare Michele Morrone. Il resto sono attività collaterali che, sinceramente, potremmo evitarci volentieri.

“My Art.. my life.. my home” ha scritto sotto un post dove sfoggia le sue tele. La pittura? Anche nel portfolio. Vanity Fair gli ha fatto tanto di ritratto che dà di Morrone un'idea di artista profondamente serio e impegnato. Nell'intervista Morrone ha dichiarato di mischiare sacro e profano così come Saturno Buttò. Praticamente sedici muniti di intervista in cui - anche lì - dice tutto senza dire niente. Praticamente lo spunto più interessante riguarda lui che prende una mazza e spacca il set perché i registi avevano scelto di togliere un monologo che si era impegnato a preparare bene: Morrone dice di essersi pentito di aver perso il controllo e di aver chiesto scusa. Comunque dall'intervista constatiamo che non bisogna mettere limiti all’ambizione: probabilmente a breve ci spiegherà che Picasso era bravo, sì, ma aveva il problema di essere troppo dentro il circoletto artistico italiano.

Anche a Belve aveva raccontato questo, che nel cinema italiano non serva talento, ma una precisa uniforme culturale che possa combaciare con il poeta maledetto, la sinistra o l’aria tormentata. Lui, invece, è libero. Libero di considerarsi un divo internazionale e - purtroppo per noi - pure libero di cantare.