Dopo Striscia la notizia chiuderanno pure Report?

C'è un momento, nella vita di una democrazia, in cui le domande diventano più importanti delle risposte. È il momento in cui bisogna fermarsi e chiedersi: che cosa resta della libertà quando il giornalista non è più libero di fare domande al potere? Non è una domanda accademica. Non è una questione per addetti ai lavori. È una domanda politica. Ed è, prima ancora, una domanda di libertà. Perché una democrazia senza un giornalismo capace di disturbare il potere rischia di trasformarsi lentamente in qualcos'altro: un luogo nel quale tutti possono parlare, ma sempre meno persone possono davvero dire ciò che il potere non vuole ascoltare. L'Italia, per fortuna, ha conosciuto un'altra stagione. Ha avuto una grande tradizione di giornalismo d'inchiesta. Una tradizione spesso scomoda, talvolta feroce, quasi sempre controcorrente. Una tradizione fatta di giornalisti che hanno inseguito le notizie quando sarebbe stato più conveniente lasciarle perdere. Che hanno aperto porte che qualcuno avrebbe preferito rimanessero chiuse. Che hanno sollevato tappeti sotto i quali il potere aveva imparato a nascondere la polvere. Dalle grandi inchieste sulla criminalità organizzata alle denunce sul malaffare, dagli scandali politici alle battaglie contro le truffe e gli abusi, il giornalismo italiano ha avuto momenti nei quali il potere non era il padrone dell'informazione. Era il sorvegliato. Ed è questa, forse, la parola che abbiamo dimenticato. Sorvegliare. Controllare. Verificare. Domandare. Insistere.