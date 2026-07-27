L'attacco di Salvo Sottile a Ranucci: “Bastò poco a ‘Report’ per colpire mio padre. Ora parla di garantismo…”

Nel dibattito è intervenuto anche Sottile, che ha collegato la vicenda attuale a un episodio del passato riguardante suo padre. Il giornalista siciliano ha ricordato un servizio di Report realizzato dal giornalista Paolo Mondani su Antonello Montante, ex presidente di Confindustria Sicilia, nel quale, secondo il suo racconto, veniva citato anche suo padre, giornalista siciliano che aveva avuto rapporti professionali con Montante. Montante, prima del coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria che ne avrebbe modificato l’immagine pubblica, ricopriva numerosi incarichi nel mondo economico e istituzionale: era presidente di Confindustria Sicilia, vicepresidente di Confindustria nazionale con delega alla legalità, presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e aveva ricoperto altri ruoli in organismi economici e finanziari. Era stato inoltre nominato Cavaliere del Lavoro per il suo impegno dichiarato sul tema della legalità.

Sottile sostiene che il servizio di Report, nel ricostruire la rete di relazioni di Montante, avrebbe inserito anche la figura del padre in un contesto capace di generare nei telespettatori un’associazione tra la frequentazione e il sistema di potere attribuito a Montante. Secondo Sottile, suo padre lo aveva frequentato nell’ambito della normale attività giornalistica, come accade con molti protagonisti della vita pubblica, utilizzandolo come fonte di informazioni. Il riferimento al padre rappresenta per Sottile un esempio del metodo giornalistico che contesta: secondo la sua lettura, Report avrebbe spesso utilizzato relazioni personali, incontri e frequentazioni come elementi per ricostruire contesti e sollevare interrogativi. La sua critica è che lo stesso criterio dovrebbe essere applicato anche quando le relazioni riguardano giornalisti o figure interne al mondo dell’informazione. Il confronto ruota quindi intorno a una questione più ampia: fino a che punto una frequentazione personale può diventare un elemento giornalisticamente rilevante? Da una parte c’è la necessità per i cronisti di avere rapporti con fonti diverse per svolgere il proprio lavoro; dall’altra c’è il tema della trasparenza quando emergono conversazioni o comportamenti che riguardano persone con incarichi di responsabilità.

È proprio su questo punto che si concentra la critica di Sottile: secondo il giornalista siciliano, chi in passato ha raccontato le relazioni e le frequentazioni degli altri come elementi utili a ricostruire un contesto dovrebbe accettare che lo stesso criterio venga applicato anche quando riguarda sé stesso. Da qui il richiamo al caso del padre e l’accusa di un presunto doppio metro di giudizio: il garantismo invocato oggi da Ranucci, sostiene Sottile, dovrebbe valere anche per chi è finito al centro delle ricostruzioni di Report.