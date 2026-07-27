Da quest’anno invece che in punizione Maria manderà i ragazzi in palestra. Ad “Amici” 2026 arrivano gli sport e altre novità. Tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

Tante le voci sulle possibile figure che potrebbero entrare nel nuovo cast di Amici di Maria De Filippi, ma una sola certezza: il programma ha bisogno di una rinfrescata. E se non bastassero le opinioni della gente comune, ci pensano i numeri a confermarlo: gli ascolti del programma e dei brani inediti sono calati non di poco. Degli ex allievi - e persino dei vincitori - delle ultime edizioni non si parla quasi più. Necessaria la rivoluzione. E mentre i nostalgici sperano in un ritorno al passato, Maria e i suoi autori stanno già pensando da un po’ a come delineare la prossima edizione. A partire dai nuovi volti che potrebbero occupare la cattedra. Avevamo già scritto dell’addio di Anna Pettinelli, che ora è stata confermata nel cast di Tale e Quale Show in Rai. Qualcuno vociferava che a sostituirla sarebbe stata Emma Marrone, ma ad oggi questa sembra più una voce di corridoio che altro. A tornare a casa per sostituire la Pettinelli avrebbe potuto essere un’altra ex allieva del talent: Giordana Angi, che però ha smentito. Le ipotesi attualmente restano due: Amadeus, che ha da poco concluso in anticipo il suo accordo con Warner Bros., e Ambra Angiolini, che ha già ricoperto un ruolo simile a X Factor e a Tu si que vales. Probabilmente sia Amadeus che la Angiolini prenderanno parte al programma, ancora tutto da confermare. Ma sotto il post di FanPage, il like di Ambra potrebbe corrispondere a una conferma non ufficiale, anche se l’artista sarebbe impegnata nel suo tour teatrale. Intanto restano confermati Zerbi, Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Lato danza resta certo il nome di Veronica Peparini e si aggiunge un altro “ex di Milly Carlucci”, Angelo Madonia, nonché attuale compagno di Sonia Bruganelli. Un altro aggiornamento riguarda la presunta eliminazione della casetta, sacrificata per lasciare più spazio alle lezioni durante il daytime e qui c’è sicuramente uno sguardo alle prime compiante edizioni del talent. I giovani talenti, però, potrebbero non essere affatto come quelli delle prime edizioni. Pare che gli autori stiano valutando di dare il banco solo a chi è già avviato nel mondo discografico. E questa non sarebbe neanche una novità se pensiamo agli ultimi anni in cui tra i concorrenti c’è stato spesso chi aveva già un contratto con case discografiche più o meno di rilievo. Tutto è iniziato da Irama, che nel 2018 era entrato nella scuola dopo aver vinto Sanremo Giovani e aver ottenuto un contratto con Warner Music. Poi è stato il momento dei figli d’arte: da Angelina Mango a LDA, da Ilan Muccino a Holden. Insomma, Amici non è nuovo ad ospitare volti noti o semi noti della musica italiana. E in vista della nuova edizione, nessuna retromarcia, Maria e il suo team decidono di fare una mossa intelligente: iniziare a dichiararlo.