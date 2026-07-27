“Me ne fotto” e pure noi. Siamo andati a vedere Emma (ma quant’è beddra?) a Catania, abbiamo cantato e urlato “sbambai” insieme alla gente. Il reportage di una siciliana al concerto

“La camminata spavalda, lo sguardo in alto, l'aria sfidante, il petto gonfio. Quasi uno show, l'ennesima performance fuori dalle righe”.

Se Franca Leosini dovesse fare questo reportage, inizierebbe di certo così. Perché quando Emma entra e si avvicina all’asta del microfono non puoi non percepire l’aura. È il passo lento e sicuro di chi ne ha viste troppe e ora ha deciso di prendere la vita a suon di “me ne fotto”, come quando canta quella frase rivisitata di Cercavo amore. Non serve essere fan di Emma per andare a un suo live, serve avere quel mood lì o almeno avere la volontà di averlo. Emma è rock e rimane rock anche quando fa musica leggera, anche quando ti spara la cassa dritta in faccia. Non le serve nemmeno muoversi troppo sul palco perché è il palco che abita lei. Ma Emma passeggia da una parte all’altra, scende e risale a inizio e fine show, perché ci vuole abbracciare tutti, come una madre autorevole che sa metterci in riga, ma sa anche donarsi. Il suo pubblico si apre per lei in un corridoio e la accoglie con entusiasmo e compostezza, perché il patto che Emma ha fatto con la sua fedele fanbase è chiaro: non ci sono barriere, ma il rispetto sta alla base.

Entra sulle note di una potentissima La mia città, il pezzo che l’ha portata all’Eurovision 2014. Da lì Emma di strada ne ha fatta, facendo ricredere i più scettici e portando in auge vecchi brani come questo, che forse non erano stati attenzionati abbastanza quando furono rilasciati. Lo capisci anche quando il pubblico intona L’amore non mi basta, in attesa che lei faccia ingresso, non a caso il brano chiude la scaletta: lei saluta, se ne va e noi ancora lì a cantarla, mentre usciamo in fila dalla Villa Bellini di Catania. La hit diventata virale anche grazie a un trend legato al calcio su Tik Tok, la cantiamo con un gruppo di sconosciuti per scaldare l’attesa ed è subito unione, condivisione e quel senso di famiglia improvvisata che si crea in pochi istanti: il pubblico di Emma, signori, un’esperienza a sè.

In transenna ci sono famiglie vere e proprie: “Siamo tutti fan”, ci dice una madre con marito e figlie a seguito. Sono lì dalle nove del mattino per conquistare la transenna e hanno volti distesi che non tradiscono nessun accenno di stanchezza per le ore trascorse sotto il sole cocente di Catania: se questo non è amore, come lo volete chiamare? Alcuni ci intonano Brutta storia, uno dei brani più recenti di Emma, altri sono lì perché è il loro compleanno ed Emma non manca di dedicargli una versione improvvisata di “Tanti auguri a te” piano e voce. E lì ti accorgi che sì, può cantare anche la famosa lista della spesa. Il concerto vola via tra hit, featuring ed Emma che imbraccia la chitarra elettrica e i chitarristi, con i quali ha una complicità evidente. E un plauso va anche a loro, che non sono un ornamento secondario, ma un tutt’uno con la cantante, tanto che se non fosse per l’aura irraggiungibile di Emma sembrerebbe di assistere al concerto di una band internazionale. E il merito delle intro dei brani live va anche a loro: suspance musicale che anticipa le canzoni, riporta ad un’atmosfera da thriller cinematografico. E a proposito di thriller, il chitarrista sembra fare un accenno a Smooth criminal per chiudere un brano della brown: un dettaglio che avremo notato in pochi o solo un’illusione acustica?