Emma sarà a Sanremo 2027 con Stefano De Martino? Prima non sapeva niente del Festival, adesso invece sentirebbe sempre il conduttore

Che i due avessero ricostruito il loro rapporto era già nell'aria, ma era diventato ufficiale quando Emma ha partecipato a Stasera Tutto è Possibile, ironizzando anche sul fatto che Stefano fosse meglio come amico che come fidanzato. Era inevitabile allora che, con il primo Sanremo firmato da De Martino, il nome della cantante avrebbe aleggiato nell’aria.

Se però a marzo la Marrone ai microfoni di Radio Dee Jay aveva detto di non sapere niente di come si stesse muovendo De Martino, la risposta data a Vanity Fair è molto diversa: Emma gli ha consigliato di prepararsi, e lui ora starebbe studiando seriamente. Il conduttore le telefona spesso, ci tiene tantissimo a prepararsi bene; le critiche arriveranno comunque, ma "la cosa importante è che salga sul palco col cuore". Conoscendo De Martino e quanto ami cirocondarsi di persone che fanno parte della sua squadra, con queste premesse, è davvero difficile pensare che Emma Marrone non abbia già un qualche impegno per febbraio 2027.