Emma sarà a Sanremo 2027 con Stefano De Martino? Prima non sapeva niente del Festival, adesso invece sentirebbe sempre il conduttore

E insomma, Emma proprio non può scamparla. Con il prossimo conduttore e direttore artistico che è il suo ex più famoso, nonché l'uomo Rai del momento, non c'è carriera personale che tenga: la domanda su De Martino e Sanremo 2027, le tocca. Però stavolta è diverso: perché se qualche tempo fa in radio a Say Waaad ha risposto che non ne sapeva niente, ora si è sbottonata decisamente di più con Vanity Fair. De Martino non solo le chiederebbe consigli, ma starebbe anche studiando tantissimo e ascoltando brani su brani. Allora la domanda è una sola: ma non è che la cantante salentina, che ora sembra piuttosto coinvolta nel progetto, sarà davvero di nuovo all'Ariston come co-conduttrice?
Siamo naturalmente nel campo del "fanta Sanremo", si va più per suggestioni che per dati reali, ma è già da qualche tempo che circola voce di un'ipotesi Emma sul palco dell'Ariston, con la sua presenza voluta proprio da De Martino il quale, addirittura, pare avesse pensato anche a Belén Rodriguez. In questo caso, sarebbe davvero il Festival delle ex, volto più a cavalcare la nostalgia che altro. Chi ha dimenticato il gossip galoppante dell'undicesima edizione di Amici, quando Stefano De Martino entrò come fidanzato di Emma e, poco tempo dopo, si scoprì il tradimento con Belén Rodriguez? Chi ha dimenticato Emma che canta Bella senz'anima sfogandosi contro i due traditori, con lo studio che esplode? Ecco: chi c'era, sa.
In questo senso, pensare alla coppia Marrone e Rodriguez al Festival, sarebbe una mossa per puntare sul gossip. L'ipotesi Emma invece, anche alla luce di come sono cambiate le sue dichiarazioni, appare più credibile: lei e De Martino infatti, entrambi accantonata quella fese delle rispettive vite, sono tornati amici.
Che i due avessero ricostruito il loro rapporto era già nell'aria, ma era diventato ufficiale quando Emma ha partecipato a Stasera Tutto è Possibile, ironizzando anche sul fatto che Stefano fosse meglio come amico che come fidanzato. Era inevitabile allora che, con il primo Sanremo firmato da De Martino, il nome della cantante avrebbe aleggiato nell’aria.
Se però a marzo la Marrone ai microfoni di Radio Dee Jay aveva detto di non sapere niente di come si stesse muovendo De Martino, la risposta data a Vanity Fair è molto diversa: Emma gli ha consigliato di prepararsi, e lui ora starebbe studiando seriamente. Il conduttore le telefona spesso, ci tiene tantissimo a prepararsi bene; le critiche arriveranno comunque, ma "la cosa importante è che salga sul palco col cuore". Conoscendo De Martino e quanto ami cirocondarsi di persone che fanno parte della sua squadra, con queste premesse, è davvero difficile pensare che Emma Marrone non abbia già un qualche impegno per febbraio 2027.