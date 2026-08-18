Delitto di Garlasco: mancano altri pezzi? Luigi Grimaldi, ormai, è un “carrarmato inarrestabile”

A blindare definitivamente l'impostazione investigativa interviene, il 6 giugno 2008, il generale Antonio Girone. Pur non avendo partecipato alle attività operative, l'alto ufficiale dichiara pubblicamente: “Per i carabinieri le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono chiuse […] Non esistono altre piste”. Una clamorosa "entrata a gamba tesa" mentre le indagini della Procura sono formalmente aperte, segno — secondo Grimaldi — di un segnale proveniente dai Carabinieri di Vigevano, ormai arroccati nel tunnel dell'unica pista contro Alberto Stasi. La verifica su Sempio scatta incredibilmente solo ad ottobre 2008, a ben dieci mesi dalla prima segnalazione. L'audizione del 4 ottobre presenta contorni opachi: il verbale ufficiale dichiara un colloquio continuativo dalle 10:30 alle 14:40, ma anni dopo lo stesso Sempio racconterà di un malore, del soccorso del 118 durato quaranta minuti e di essere stato mandato a casa per poi rientrare con lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Di queste interruzioni e dell'ambulanza nel verbale redatto dal capitano Gennaro Cassese e dal maresciallo Flavio Devecchi non c’è traccia.

L'alibi dello scontrino (che attesta la presenza a Vigevano alle 10:18) viene poi blindato con precisione dalla testimonianza della madre di Sempio, sentita il 6 ottobre sul posto di lavoro alle otto di sera. L'orario di rientro della donna a casa (9:50) risolve d'incanto ogni dubbio sull'espressione "verso le dieci" usata dal figlio. Ma il buco più grande sta nei tabulati telefonici: la mattina del delitto il cellulare di Sempio aggancia esclusivamente la cella di Garlasco, smentendo i suoi presunti spostamenti verso Vigevano. Questo dato cruciale viene omesso dagli atti. “La sequenza è questa – chiude Grimaldi - Una chiamata dopo l’altra. Una nota ignorata. Una relazione che liquida. Un generale che anticipa la chiusura […] Un’ambulanza sparita. Una corsa serale dalla madre. Uno scontrino che appare al momento giusto. Un vero e proprio film dai fotogrammi mancanti che oggi la Procura di Pavia tenta finalmente di ricomporre”.