Dai messaggi sui nuovi follower mandati a Lavitola alla finta recensione al suo libro “La scelta”. Come la vanità e l’ego distruggono tutto e tutti, persino uno come Ranucci

Da uno come Ranucci, il cui stile (ne avevo già scritto qui) ha a che fare con la magia di certi rituali civili atti a scongiurare la morte del giornalismo d’inchiesta, con la sua giacca di pelle, la barba incolta e così via, non ci aspetteremmo deviazioni tanto superficiali. Ce lo aspettiamo, uno come Ranucci, tornare tardi dal lavoro e mangiare pane e latte, bere molto, ma da solo, e fumare molto, sempre da solo. Ce lo aspettiamo disinteressato ai social e con qualche difficoltà a soddisfare pienamente i naturali bisogni dell’uomo, perché troppo preso dalla ricerca della verità, perché distratto costantemente dalla sua battaglia, condotta ovviamente in solitaria. Ce lo aspettiamo, in poche parole, immune dal narcisismo. Ranucci è anche il simbolo di una certa sinistra che vorrebbe dirsi antiborghese (ma cosa farebbe, poi, senza la borghesia che passa il tempo a distruggere?) e che dunque dovrebbe evitare qualsiasi concessione tipica di questa classe. E invece, ora che il caso Lavitola è deflagrato, scopriamo che Ranucci è dedito all’autocompiacimento. Dopo la bomba, dopo le indagini, dopo le sentenze, anche se vittima di un attentato, la sua immagine sarà irrimediabilmente compromessa. Ma abbiate pietà di lui, che come tutti è un uomo e come tanti è normale, semplice, anche banale, lontano dalla mitizzazione fatta da chi lo ha sfruttato come strumento politico. Vanitas vanitatum, “State buoni se potete”.