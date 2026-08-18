Tania uccisa a Camponogara: se parlate di “femminicidio” e “tragedia” la ammazzate di nuovo (pur di non vedere il vero)

Se chiamate tragedia quella di Camponogara siete una manica di st*onzi con la coscienza autopulente. Questa volta non c’entra la sfortuna e nemmeno il solito destino cinico e baro: quello consumato nel veneziano la sera di Ferragosto è invece un orribile, spietato e chiarissimo fatto di sangue. Tania Terrin, trentanovenne, è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno, il quarantatreenne Dino Keber, che poco dopo si è impiccato nella sua casa a Dolo. La cronaca, senza le lenti zozze del politicamente corretto, racconta una storia che era una condanna prima ancora che ci scappassero due morti: Tania aveva fatto tutto quello che si chiede di fare, ossia avere il coraggio di denunciare. A aprile era finita in ospedale dopo che lui aveva tentato di strangolarla. La Procura aveva aperto un fascicolo per maltrattamenti e lesioni. A giugno il questore di Venezia aveva firmato un ammonimento. La madre di Tania racconta di essere stata sette o otto volte dai carabinieri con la figlia. Risultato? Tania era talmente terrorizzata che aveva dovuto mandare la foto del suo aggressore ai vicini di casa su WhatsApp, implorandoli: "Se viene questa persona, non apritegli".