Paolo Mieli, lo sgusciato: l’intervista sui suoi rapporti con Lavitola è un esempio di antichissima arte italiana su come cagare senza sporcarsi

Chi non prende sul serio la vongola sgusciata non ha capito nulla della politica dal secondo dopoguerra a oggi. Sgusciare la vongola - e servirla senza spezie - vuole dire, pari pari, raccontare una verità senza guscio, vuole dire, pari pari, il retroscena.

C’è qualcosa di profondamente italiano nell’intervista che Paolo Mieli ha concesso a Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Qualcosa che va molto oltre Paolo Mieli, Valter Lavitola, Sigfrido Ranucci e persino il surreale progetto politico che avrebbe dovuto trasformare il conduttore di Report nel candidato del centrosinistra capace di sfidare Giorgia Meloni. C’è un’arte italiana antichissima, raffinatissima, quasi aristocratica: quella di cadere dal pero con una grazia tale da far sembrare che il pero sia stato costruito apposta per noi. Mieli, in questo, è un maestro. La sua intervista è un piccolo trattato di fintotontismo alto, o di sgusciamento di vongola del potere. Non il fintotontismo del cretino che non capisce. Esattamente il contrario: il fintotontismo dell’uomo intelligentissimo che ha capito perfettamente ma preferisce raccontarti di non aver capito, perché la realtà, quando viene osservata da una certa distanza, diventa molto più divertente.

Prendiamo l’inizio della storia. Mieli conosce Lavitola perché un’amica lo porta al Cefalù, il ristorante di pesce. Lavitola gli fa una splendida impressione. Perché? Per le vongole sgusciate. E non sottovalutate l'amica -"terrorizzata di essere messa in mezzo a questa storia" - e quindi vai di curiosità: chi è l'amica che dice a Mieli: "Stasera ti faccio vedere una vongola sgusciata come Dio comanda". Deve essere una amica bella per non avere risposto il Mieli, con il suo aplomb, "siamo sicuri che non sia una cozza?

Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, storico, saggista, editorialista, uno degli uomini che hanno passato decenni a osservare la politica italiana dalle prime file del teatro, rimane conquistato perché finalmente qualcuno gli serve gli spaghetti alle vongole con le vongole già sgusciate, senza aglio e senza spezie. È una scena meravigliosa. E bisogna riconoscere a Mieli un merito enorme: raccontarla con assoluta serietà. Del resto, perché mai un intellettuale dovrebbe essere sedotto da un progetto politico, da una rete di relazioni, da un personaggio che sostiene di conoscere mezza Roma, quando può esserlo da una vongola correttamente privata del guscio? La vongola sgusciata è la vera protagonista dell’intervista.

E poi si rompe la macchina.

Il racconto acquista quella precisione involontariamente felliniana che soltanto la politica italiana riesce a produrre. Mieli è al ristorante. Gli si rompe la macchina. Lavitola si offre di accompagnarlo a casa. Da quella sera nasce una specie di rito: Mieli arriva al Cefalù in taxi e al ritorno viene accompagnato da Lavitola. Come se Mieli dicesse a Lavitola, con quella serietà, pacatezza e supercazzolismo che tutti riconosciamo a Paolo Mieli: "Lavitolino, ogni volta che vengo da te mi si sguscia il motore della macchina, facciamo così, vengo in taxi e tu mi riaccompagni".

Durante il viaggio Lavitola racconta il carcere, il berlusconismo, Dell’Utri, Letta, i rapporti di potere, la storia d’Italia vista dalla parte interna del muro.