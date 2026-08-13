Pur di fermare Vannacci, il ministro della Difesa Crosetto manda in tv i colonnelli. La guerra si combatte anche sui media

Cera una volta il mondo al contrario, oggi è un conto alla rovescia in cui a rischio ci sono le certezze. Il termometro della paura ha superato ogni livello di guardia: Melonia City si scopre fragile, si sente assediata dal fantasma di una fuga di consensi verso chi sta, appunto, a destra della destra. Ovvero il Frankenstein vannacciano che essa stessa un tempo ha accolto e nutrito, tollerando derive antidemocratiche e ammiccamenti imbarazzanti, pur di raccattare qualche decimale nei sondaggi. Siamo di fronte a una contesa condominiale tra correnti e capibastone della destra di ieri e quella del Futuro Nazionale. Fermo restando che l'intervento del tenente colonnello Paglia è ineccepibile: ha ricordato a tutti noi che chi porta la divisa serve il paese, esentandosi da ossessioni identitarie, da uscite sui gusti sessuali e sui tratti somatici degli italiani o dalle discutibili proposte di classi differenziate per i disabili. La reazione non si è fatta attendere. I vannacciani sono già in subbuglio sui social, sberleffando il tenente colonnello colpevole di non allinearsi e di essere uno del Pd. L’epidemia si diffonde, soprattutto parlando male di Vannacci: una sorta di film sugli zombie in cui una persona che ti sembrava pacata e ragionevole, all’improvviso sbotta che Vannacci ha ragione; e capisci che anche quella persona è stata morsa e trasformata in un'indefessa creatura che scrive in maiuscolo su Facebook e che magari inizia a disprezzarti in quanto bolscevico col Rolex d’oro. Un esercito di moderni trinariciuti che definiscono sinistri chiunque osi avanzare il minimo dubbio sulla sacralità del loro leader in mimetica. Una prigione mentale in cui il contraddittorio democratico non esiste più: chiunque non osanni il loro marmittone diventa automaticamente nemico della Patria.