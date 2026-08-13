Pure i Lakers venduti ai Kushner: Trump&Co vogliono comprare lo sport? Tra il Mondiale in Usa, il dossier Fifa-Infantino e ora il basket quello del tycoon sembra un piano preciso (ben oltre il soft power)

Affare fatto. I Los Angeles Lakers sono stati venduti a Josh Kushner, fratello del genero di Donald Trump, Jared Kushner, e Bob Iger per 12,5 miliardi di dollari. I due uomini d'affari, coinvolti nel processo di espansione a Las Vegas, hanno improvvisamente presentato un’offerta sbalorditiva per acquistare la celebre franchigia dell’Nba da Mark Walter. "Come fan della Nba per tutta la vita siamo profondamente onorati per l'opportunità di diventare amministratori dei Los Angeles Lakers, una delle franchigie sportive più iconiche al mondo. Abbiamo un immenso rispetto per la leadership e la visione di Jerry e Jeanie Buss", hanno fatto sapere Kushner e Iger in una dichiarazione. "Il nostro impegno a lungo termine è quello di costruire su quella base, competere al più alto livello e servire questa straordinaria squadra, i suoi fan e la città di Los Angeles", hanno quindi proseguito. Potrebbe trattarsi di una semplice notizia sportiva. Invece no, perché Kushner é direttamente legato a Trump. Joshua Kushner, 41 anni, ha fondato la società di venture capital Thrive Capital ed è cofondatore e vicepresidente di Oscar Health. Gestisce inoltre - attenzione bene - Thrive Eternal, il fondo di investimento a cui la Fifa voleva vendere una quota di minoranza per gestire i suoi tornei della Coppa del Mondo per 4,2 miliardi di dollari. Questa, almeno, è la proposta messa sul tavolo dall’attuale presidente della Fifa, Gianni Infantino, salvo poi ritirare l’idea in seguito alle numerose polemiche generate.