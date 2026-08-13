“Infantino assassino, Fifa mafia”: gli ultras Bad Gones del Lione espongono uno striscione pesantissimo contro il “re del calcio”

Sono sempre meno gli alleati di Gianni Infantino. Nelle istituzioni si studiano manovre, la Uefa di Aleksander Ceferin, vera sua nemesi, vuole circondare il presidente Fifa. Questioni politiche da sciogliere entro marzo 2027, quando sarà tempo di nuove elezioni. La fiducia a Infantino, per ora, è confermata. Ma gli equilibri di forze sono instabili. Il mondo del tifo, invece, da tempo è schierato contro la Fifa. Un po’ per tendenza antiautoritaria, un po’ perché il calcio e la base popolare sono sempre più distanti. Lo fanno vedere sugli striscioni: “Infantino Assassino, Fifa Mafia”. I toni sono quelli da ultras. Il gruppo dei Bad Gones del Lione ha esposto il messaggio durante la partita del terzo turno di qualificazione per la Champions League, giocata in casa al Parc Olympique Lyonnais contro lo Sparta Praga. L’ultima delle contestazioni rivolte a Gianni. Nel luglio 2026, a Zurigo, gruppi di tifosi hanno manifestato davanti alla sede Fifa chiedendone le dimissioni, protestando contro la gestione del calcio internazionale e la crescente commercializzazione del gioco. Già nel 2025, l'allargamento del Mondiale per club aveva alimentato la rabbia di diverse componenti del tifo e del calcio europeo. Il senso alla base della protesta era il medesimo: barattare il senso dello sport con il business, sacrificare la passione in nome degli interessi economici. Il messaggio dei supporter dell’OL, dunque, non è un episodio isolato.