Max Verstappen vicino a rimanere in F1, ma cosa farà Fernando Alonso? “Vorrei che corresse fino a 60 anni, ma non credo sia possibile”

Il futuro di Max Verstappen e Fernando Alonso in F1 è a un bivio. Due piloti diversissimi per età e carriera, ma uniti dallo stesso problema: questa F1 non li diverte più come prima. Le nuove vetture hanno cambiato il modo di guidare, la componente elettrica è diventata centrale e il pilota, in alcune situazioni, sembra avere meno controllo sulla macchina. Per due come l’olandese e lo spagnolo, che hanno sempre messo il piacere della guida davanti a tutto, non è un dettaglio. E con i risultati che scarseggiano, la situazione diventa ancor più delicata.

Alonso, però, è quello che deve decidere prima. Ha 45 anni, un contratto con Aston Martin in scadenza a fine 2026 e un progetto tecnico che, almeno finora, è stato un disastro. L’arrivo di Adrian Newey aveva fatto pensare a un cambio di passo, ma la nuova Aston è ultima nel Mondiale Costruttori con un solo punto, conquistato proprio dall’asturiano.

Fernando non ha mai smesso di credere nel lavoro di Newey, ma la pazienza non è infinita a maggior ragione con il passare degli anni. Quindi, il suo futuro dipenderà soprattutto dal tornare a divertirsi e a lottare davanti. Se la macchina invece continuerà a essere lenta, costringendolo a rimanere inchiodato nelle ultime posizioni, anche un progetto ambizioso potrebbe non bastare per convincerlo a restare.