Com’è che George Russell sta affrontando il suo periodaccio in F1, al fianco di Kimi Antonelli? “Ripenso ai miei successi, mi dà speranza”. Ma non solo…

Per non farsi inghiottire dalle difficoltà, l’esercizio portato avanti insieme alla sua squadra è soltanto uno: ripensare ai successi e a quelle imprese che anche lui, nel corso della sua carriera, ha realizzato. “Mi aiuta a ricordare di cosa sono capace. Quando penso alla mia carriera, penso alle mie vittorie, ricordo quello che so fare. Questo mi dà fiducia e speranza”.

Tornando a questo 2026, il distacco da Antonelli è enorme, ma non è ancora una sentenza. La stagione è lunga, i colpi di scena non sono mancati e i valori in campo, soprattutto nell’ultimo periodo, sono cambiati più volte. Per realizzare il suo sogno, però, ancor prima di recuperare i 59 punti che lo separano dal compagno dovrà ritrovare il pilota che a Melbourne aveva iniziato il campionato da favorito, stravincendo quel GP.

Per farlo non servono miracoli, ma velocità e adattamento a una vettura che, per adesso, gli sta scomoda. Diversamente, le difficoltà e i dubbi inizieranno a farsi sentire ancora di più.