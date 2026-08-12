Charles Leclerc e sua moglie Alexandra escono allo scoperto? Sì, ma sempre con la solita discrezione (ormai quasi una rarità)

In un mondo in cui ogni notizia viene annunciata, spiegata e trasformata in contenuto nel giro di pochi minuti, Alexandra e Charles hanno fatto l’opposto. Hanno lasciato che la loro vita privata restasse davvero privata, senza anticipazioni e senza comunicati. Le indiscrezioni erano iniziate già da qualche settimana, prima durante alcune uscite in barca e poi nel paddock del Gran Premio d’Ungheria, dove Alexandra era stata fotografata con un abito azzurro che lasciava intravedere il ventre arrotondato.

Da quel momento sono partite le ipotesi, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito. Anche le nuove fotografie non contengono una frase che possa essere considerata un annuncio. Però questa volta il pancione è al centro dell’immagine, mostrato direttamente da Alexandra e non catturato di nascosto da qualche fotografo. È questo a rendere il post diverso da tutti quelli precedenti: la notizia non viene detta, ma nemmeno più nascosta.

Per la coppia si apre una fase completamente nuova, arrivata pochi mesi dopo il matrimonio civile celebrato a Monaco il 28 febbraio 2026. Charles e Alexandra stanno insieme dal 2023 e hanno sempre gestito con grande attenzione la loro esposizione pubblica, soprattutto per quanto riguarda la relazione. Anche nei momenti più importanti hanno scelto di mostrare solo ciò che volevano condividere, senza trasformare la loro vita privata in uno spettacolo continuo.

Ora, però, la situazione sembra essere cambiata. Alexandra non ha fatto l’annuncio che tutti aspettavano, ma ha scelto il momento e il modo in cui mostrarsi. E dopo quelle cinque coccinelle, quel completo verde e il pancione lasciato finalmente in primo piano, il messaggio è arrivato lo stesso. Non attraverso una frase, ma attraverso una fotografia.