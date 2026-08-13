Delitto di Garlasco: è il 13 agosto, 19 anni fa finiva nell'orrore la vita di Chiara Poggi e cominciava nel marcio questa pessima storia

In questa storia – e negarlo sarebbe pura arroganza - non c’è mai stato nulla di pulito. Non lo era la gestione della scena del crimine, compromessa con una leggerezza che in un paese civile avrebbe portato a licenziamenti in tronco anziché a carriere giudiziarie intatte, allure generate e pure eroi creati. Non lo è stata la narrazione, che sul sangue ancora fresco di una ragazza ha edificato il circo della morbosità, trasformando professionisti e periti in capibanda di tifoserie contrapposte. Non lo è stata, soprattutto, l’illusione di aver chiuso il conto consegnando una sentenza di condanna a Alberto Stasi. L’unico che (insieme a Chiara), almeno fino a ora, ha pagato davvero il conto che gli è stato presentato.

Alberto Stasi sta scontando sedici anni. Ha superato i gradi di giudizio, ha collezionato assoluzioni, annullamenti, rinvii, perizie smentite da altre perizie, tracce perse come ci si perde qualcosa che non conta niente, camminate riproposte su tappeti d'aria e biciclette nere che diventano rosse (pure di sangue sui pedali) a seconda delle esigenze. Si può accettare una verità processuale quando questa risponde a un criterio di logica stringente. Quando, invece, si fonda su un'architettura di probabilismo esasperato e tirato per i capelli (biondi e con gli occhi di giaccio) bisogna ammettere che si è davanti a un gran problema. Che non è più “chi ha ucciso Chiara Poggi”, ma chi davvero lavora per la giustizia. Che poi – e nessuno me lo toglie dalla testa – è la ragione vera di una riapertura delle indagini firmata da un magistrato dello spessore (e della carriera) di Fabio Napoleone dopo quasi vent’anni e con un condannato già in carcere. A prescindere, sia chiaro, da Andrea Sempio e da tutto quello che potrà o non potrà venire fuori ancora. Insomma: la “giustizia per Chiara” è, in verità, un mettere a posto le cose. Rispetto al tempo. Rispetto alla verità. Rispetto alla coscienza. Rispetto a un Paese che ha dovuto bersi di tutto pur di non chiedersi se la sua giustizia sa essere giusta veramente. E, eventualmente, pure a chi è stata in mano. E come ha funzionato.