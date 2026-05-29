La Netflix di Crosetto e il film in collaborazione con i servizi segreti: la cultura italiana si mette in Difesa? Anche da questo intreccio passano le nomine e il (possibile) nuovo mandato di Del Brocco come ad di Rai Cinema

La Difesa ha bisogno di contenuti. È tornato il tempo degli eserciti e delle sparate (pericolose) sul nucleare. L’era dei servizi segreti invece è sempre stata presente. E anche di servizi ora si parla insistentemente. È la guerra che si combatte dietro alle linee del fronte. Alessandro Tonda, già regista de Il Nibbio su Nicola Calipari, è stato scelto per il film Linea di difesa – Gaza prodotto da Rai Cinema e Masi Film (in collaborazione con Hbo Max) sull’operazione dell’intelligence italiana, delle forze speciali e dell’unità di crisi della Farnesina per l’evacuazione di un ospedale in terra palestinese bombardato da Israele. Nel cast presenti Sara Serraiocco, Stefano Accorsi e Vinicio Marchioni. L’ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha parlato di “una collaborazione tra cinema e istituzioni dello Stato per raccontare il lavoro silenzioso di chi opera nelle aree di crisi. Il dialogo con gli enti coinvolti ha permesso di costruire un racconto autentico, che restituisce la complessità delle operazioni umanitarie e il senso profondo della cooperazione tra apparati civili e militari”. Un’opera che “mette al centro il valore della vita e il coraggio di chi opera in scenari estremi. Crediamo che questo film possa parlare a un pubblico ampio, riuscendo a costruire una storia dal forte impatto emotivo e civile”. Al di là del particolare impegno del ministero della Difesa - con il governo che avrebbe comunque continuato anche nel 2025 ad esportare armamenti verso Israele e ora, parallelamente, mostra il lato “necessario” dell’intervento italiano a Gaza - c’è una questione di politica culturale che si intreccia con questa storia.