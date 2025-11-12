Il direttore del Day Time Rai, Angelo Mellone, parte con un podcast su Chora Media, Ripetizioni d’amore. Sembrano i “comizi” di Pasolini ma è tutto nei giorni nostri: lo abbiamo intervistato

Angelo Mellone, rimettersi a studiare significa sedersi su uno sgabello scomodo, come ha detto nel podcast: ecco, quanto è stato scomodo?

Parecchio, perché parlare d’amore significa chiamare in causa il conscio, il subconscio e l'inconscio, tutte le dimensioni dell’essere umano. Non serve essere freudiani. Questo podcast anzitutto è rivolto ai miei coetanei, ai cinquantenni, ed è tratto dall'idea dello spettacolo teatrale che sto mettendo in piedi. Nello spettacolo voglio fare dal vivo quello che faccio nel podcast, cioè fermarmi e dire guardate, il tema dell'amore è decisivo nel mondo contemporaneo.

Come mai?

È accaduto qualcosa, cioè l'amore che prima non era mai stato un problema, sì magari un problema letterario o poetico, ora riguarda le vite di milioni di persone. Parlo anche del rapporto fra generazioni, per chi ha figli ma non solo. A Matera stavo raccontando del progetto ed è arrivato un ragazzo, aveva 25-26 anni, e mi ha ringraziato. Ho cercato di raccontare l’amore in chiave pop, divulgativa, rispettando la scienza e la letteratura.

Che cosa accade nel cervello quando ci innamoriamo?

Innanzitutto non dobbiamo confondere innamoramento e amore. Lo dico ai miei coetanei, ma anche ai miei figli. Il cervello sempre quello è. La riflessione su questa nevrosi dell'eterno presente dei social o della messaggistica vale per tutti. Anche in amore soffriamo della sindrome della spunta blu. Se ti scrivo un messaggio e tu non mi rispondi inizio ad andare in ansia. Se non mi hai risposto due ore dopo la storia è già finita, quattro ore dopo mi hai tradito con un altro.

Nel podcast parla della moltiplicazione delle etichette, però dare un nome alle cose è il primo passo per capirle.

È un primo passo per controllarle. Prendiamo per esempio il ghosting: in realtà c’è sempre stato, solo che per la mia generazione era molto più facile sparire. Lo zombing, il fatto di riapparire dopo tanto tempo in seguito a una separazione, è un classico della letteratura. Dietro questa manìa di etichettare anche i minimi comportamenti c'è un'ossessione del controllo, il desiderio irrefrenabile di tenere tutto quanto a bada per paura di soffrire. Percepisco grande timore del mistero, dell'ignoto, che sono tutte categorie filosofiche legate ai rapporti d'amore.

Parla anche di scienza e del funzionamento del “cervello innamorato”.

Ad animare il cervello sono la dopamina, la noradrenalina, l'endorfina, la vasopressina, l'ossitocina. Gli ormoni. Sono cose che non possiamo controllare del tutto. L'amore contiene la verità del rischio, del sacrificio. E c’è anche la possibilità di fallire, di soffrire, di uscirne devastati e di risorgere. È un investimento emotivo importante e un atto di volontà fondamentale.

Nei rapporti virtuali questo investimento come cambia?

Se tu escludi i corpi e virtualizzi il rapporto rendi tutto più controllabile. E ciò implica una insicurezza di fondo. Se mettiamo un'etichetta per tutti i comportamenti lo facciamo per condividere quelle esperienze con altre persone, ma sono cose che già esistevano. La mia generazione non sentiva questo bisogno.

Come mai?

Le etichette erano sostituite dalla letteratura, dalla poesia, da ciò che si raccontava nei grandi romanzi, nei film, nelle canzoni dei cantautori.