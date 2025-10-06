Quando tutti erano cantautori impegnati lui era già avanti e parlava del futuro: disinformazione, gossip, pigrizia. Cosa ci resta di Ivan Graziani, l'Andrea Pazienza della musica

Terza considerazione: Ivan Graziani ci ha raccontato tantissimo di come siamo. Non delle nostre battaglie, non dei grandi temi, ma di noi, immischiati con la Storia universale e con la storia personale, tra cuore e guerra. Ancora I lupi. In un blog in cui si ricorda questa canzone, un utente commenta nel box in fondo alla pagina, sostenendo che Ivan Graziani potesse aver preso spunto da un romanzo enorme e incredibile e dimenticato del Novecento, come per un po’, in questi anni, è stato dimenticato Ivan Graziani. Il cavallo rosso di Eugenio Corti, “il Guerra e pace italiano” come lo definì Cesare Cavalieri nella prima recensione in assoluto, era il 1983. I conti non tornano, perché l’album I lupi uscì sei anni prima, nel 1977. Che Eugenio Corti si sia ispirato a I lupi di Ivan Graziani? Quasi certamente la risposta è negativa, ma ci piace comunque pensarlo. Perché? Perché Ivan Grazia è stato un po’ Flaubert e un po’ Turgenev. In Dada a Graziani son serviti due versi per raccontare la tossicodipendenza: “E il tempo scivolava sulle braccia fredde / I buchi sulla pelle, più non la voleva, più la desiderava”. C’è una storia d’amore lesbica, forse, tra Dada e Ivette senza tette, c’è Dada che vuole fare uscire dal giro Ivette. E c’è un finale aperto, che suggerisce, anche qui forse, che anche Dada sia invece finita a bucarsi. Cos’è se non Madame Bovary e cioè l’impossibilità di scappare da ciò che ci fa male? Non c’è logica buddista che tenga. Viviamo in questa grande contraddizione del dolore e dei nostri tempi. Così come in Fame, come si è detto, dove Ivan Graziani realizza che siamo tutti come John Fante, che dormiva in auto e scriveva per pagarsi da mangiare (e soprattutto bere), e non come Truman Capote. E siamo anche tutti come la signora Bovary, incastrati in qualcosa che ci riguarda in prima persona. E che quindi, in un certo senso, non possiamo strapparci di dosso, a meno di non strapparci di dosso, ma sarebbe assurdo, il nostro io.