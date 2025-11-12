Sì, avete capito bene: Il Collegio 9 fa quasi 15 milioni di views su Raiplay e dimostra che esistono ancora programmi che valga la pena vedere

L’anno scelto è il 1990. I professori sono sempre gli stessi, Andrea Maggio (italiano), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienza), Luca Raina (storia e geografia), Alessandro Carnevale (arte) e David Wayrne Callahan (inglese), a cui si aggiungo una nuova insegnante di musica, Giusi Serra, Lucia Bello per educazione fisica e Monica Calcagni per educazione sessuale (una bella fregatura per TeleMeloni, eh?).

L’atmosfera un po’ nostalgica e l’impostazione à la Alberto Manzi garantisce che il reality sia, dall’inizio alla fine, per quanto di intrattenimento, pulito, una caratteristica rarissima in tv ormai. Il tema è sempre lo stesso, non tanto lo studio, quando l’impegno e il senso di responsabilità, due valori che sembrerebbero reazionari e invece sono basilari per la vita civile. Parliamo di un piccolo esperimento sociale (nato nel 2017) e dalla durata ridotta, quindi non si tratta di un progetto pedagogico, di una strategia a lungo tempo di alfabetizzazione ed educazione.

È un’esperienza ad alta intensità, il cui impatto può o meno essere reale per i ragazzi che vi partecipano. Il punto è che qualcosa, chi va al collegio (quest’anno a Campobasso), pare ottenerla. Azzurra Vincenzi, per esempio, non parla con i genitori da un po’ per colpa di un torto che, raccontato come viene raccontato, è difficile ridimensionare (mamma e papà avrebbero preso di nascosto il telefono della figlia e avrebbero posto fine alla sua prima relazione scrivendo al fidanzatino…).

In questa edizione “la signorina Vincenzi” è decisamente uno dei personaggi più duri e apparentemente cinici. Mischia l’immaturità di una sedicenne con la chiusura emotiva e avrai praticamente una bestia. Ma Vincenzi, nelle settimane al Collegio, a forza di parlare con i docenti e con il preside Paolo Bosisio, è riuscita ad abbattere il muro che, come le ha spiegato il prof Maggi, non ha fondamenta.