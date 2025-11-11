Non ci si può più fare una pippa in santa pace: dietro l’identificazione per i siti hard c’è la fine del web libero

La pretesa di avere tutto, gratuitamente (e maledettamente) e subito vale per ogni cosa. La voglia di fruire del cinema da casa, dunque svuotando le sale, aveva creato un oceano solcato da pirati, ladri di diritti, profeti di libertà assoluta della cultura. A rimetterci, sul lungo periodo, sarebbero stati proprio coloro che le sale cinematografiche provavano a farle vivere. Senza romanticismi, intendiamoci: pure chi fa le programmazioni non è esente da responsabilità nell’allontanamento del pubblico dai cinema. Ma di fatto le abitudini degli spettatori sono cominciate a cambiare anche a causa della pirteria. Il Covid ha sancito il passaggio definitivo all’era dello streaming. Ecco, le piattaforme avrebbero dovuto garantire il rispetto del lavoro intellettuale, un giusto compenso per la creatività degli autori, evitando l’utilizzo illegale. In principio, almeno. Molti di quei canali pirata, ormai, sono in disuso. Non abbiamo statistiche alla mano, ma chiunque può verificare da sé che tra Netflix, Amazon Prime, Mubi, Apple Tv+, Disney+, Paramount+ e via dicendo è complicato non trovare qualcosa da guardare legalmente. Tra il compenso e il giusto compenso, però, oltre all’aggettivo c’è un abisso. Due anni fa negli Stati Uniti esplosero le proteste dei sindacati di attori e sceneggiatori contro i ridimensionamenti voluti dai colossi e i salari insufficienti. Un dissenso che blocco diverse produzioni, impattando anche sulla presenza delle star nei festival (molti americani, infatti, quell’anno non vennero alla Mostra di Venezia). Seguirono poi manifestazioni anche in Italia, per gli stessi motivi. Sullo sfondo la grande paura: l’intelligenza artificiale e il timore che una macchina possa sostituire il lavoro umano. Dalla diffusione di Netflix & co. deriva pure un’ulteriore conseguenza, anche questa evidente senza alla base una cultura audiovisiva smisurata: l’omologazione, la ripetizione di pattern nelle serie e nei film presenti sulle piattaforme, l’iterazione degli stessi personaggi. Storie già viste, sempre. Libertà che danneggia il patrimonio intellettuale da una parte, il rischio di vedere le stesse cose dall’altra. Simile il discorso per quanto riguarda la musica: se dall’anarchia di Napster si doveva in qualche modo fuggire, l’alternativa è arrivata con YouTube, gratuito e utile ai creator, che grazie alle pubblicità iniziarono a guadagnare. Anni dopo le cose sono cambiate ancora: Spotify, le classifiche dei brani più ascoltati, la “dittatura” delle performance sopra il sentimento. Presupposti che hanno innescato meccanismi perversi come i finti sold out di cui vi abbiamo già parlato in passato.