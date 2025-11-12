Cosa significano le impronte di Marco Poggi sulla porta della villetta di Garlasco? Un caz*o. Però tutta la stampa riporta questa notizia come se ci fosse chissà cosa dietro...

No, stavolta niente impronte riconducibili ad Andrea Sempio. Infatti, dai risultati emersi dai rilievi fatti su alcune impronte repertate nel 2007, non è uscito fuori il nome del nuovo indagato per concorso in omicidio. Questo il risultato delle nuove analisi fatte all’esterno della villetta di Garlasco, dove diciotto anni fa è stata uccisa Chiara Poggi. Infatti, le uniche impronte riconducibili a una, o più, persone in particolare sono quelle di un carabiniere (anulare destro, che è intervenuto sulla scena del delitto dopo l’omicidio) e di Marco Poggi (dito medio), fratello di Chiara e amico stretto proprio di Andrea. Si tratta di impronte trovate sulla porta d’ingresso e sul portone del garage. E cosa sta a significare questa “scoperta”? Nulla, primo perché Marco Poggi nella villetta di via Pascoli ci viveva insieme a tutta la famiglia. E secondo perché le impronte non sono databili. Quindi non dimostrano affatto che Marco era a Garlasco piuttosto che in Trentino in vacanza con i genitori. Impronte che nulla aggiungono e nulla tolgono allo stato dell’indagine. Invece, le sei impronte trovate sui resti della colazione, una confezione di cereali e su un sacchetto della spazzatura, appartengono a Chiara.