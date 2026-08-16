Ok, l’isteria su Garlasco – non lo scopriamo certo oggi - ama le coincidenze drammatiche, soprattutto quando servono a confezionare puttanate. Ma ormai l’oltre a cui si sta arrivando è decisamente troppo oltre. Così, l’imminente disoccupazione di Andrea Sempio viene spudoratamente – ma anche in maniera molto poco coraggiosa - spacciata per una sorta di contrapasso etico, una punizione inflitta dalla morale comune a un uomo che forse è stato un assassino. Come sempre, però, la realtà richiede un pizzico di quell’onestà intellettuale che intorno a Garlasco è merce estinta. Il trentottenne commesso pavese, il 31 agosto saluterà il negozio di telefonia in cui è impiegato. La notizia è questa. Punto! Non c’è alcun licenziamento punitivo.

Nessuna cacciata sdegnata dal bancone. Persino nessun riferimento (e in questo caso si sarebbe anche potuto) alle condotte non sempre integerrime di Sempio sul posto di lavoro emerse dalle indagini. Molto più banalmente, il rapporto di lavoro cessa per un ordinario, persino noioso, cambio di gestione commerciale. Insieme a Andrea finiscono a spasso altri suoi colleghi: destini travolti da ciniche dinamiche aziendali, senza che la traccia della suola a pallini o il Dna sui margini ungueali abbiano il minimo ruolo nel bilancio d’esercizio. Insomma: Chiara Poggi c’entra niente. E c’entra niente pure il clamore mediatico.