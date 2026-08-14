Ma quant’è brava Adele Grossi? Dagli inizi con la Gabanelli a RaiNews, la conduttrice di “Filorosso” con Monteleone piace a tutti

Da giugno 2026 Grossi conduce Filorosso su Rai 3 insieme ad Antonino Monteleone. La Rai presenta il programma come un racconto dell’attualità costruito attraverso interviste e reportage dal campo, con la presenza di ospiti in studio e inchieste. E Grossi non ci è arrivata per caso, perché prima di sedersi in studio ha passato anni a fare esattamente quello che dovrebbe fare un giornalista televisivo, cioè andare a cercare le storie, verificarle e poi trovare il proprio modo di raccontarle. Adele Grossi non è una conduttrice prestata al giornalismo, ma una giornalista che è arrivata alla conduzione. Sembra una differenza sottile, ma in realtà cambia parecchio. Non serve parlare male di Monteleone per dirlo, anzi. Monteleone ha il suo modo di fare televisione, Grossi ha il suo. E la coppia di Filorosso funziona proprio perché non è necessario trasformare uno nell’alter ego dell’altra. Grossi porta in studio una marcata neutralità e quella precisione necessaria nel lavoro giornalistico. Prima ancora che arrivassero le luci della prima serata, infatti, c’erano le telecamere delle tv locali. Una gavetta che vale la pena di chiamare tale. Grossi, originaria di Cosenza, si laurea con lode in Giurisprudenza alla Luiss e poi frequenta il Master in Giornalismo alla IULM di Milano. La sua carriera parte dalle emittenti locali del Lazio, dove conduce telegiornali e programmi di approfondimento. Nel 2012 arriva già un segnale interessante: il suo reportage Il Paese che odia i libri, dedicato alla crisi delle biblioteche nazionali, si classifica al secondo posto al Premio ANSA “Professione Reporter”. Non è il genere di curriculum che nasce da una precisa costruzione d’immagine, ma quello di una che ha imparato il mestiere partendo dalle storie. Poi arriva l'esperienza con Reportime, il progetto di Milena Gabanelli, e quindi La7, dove Grossi lavora per programmi come Tagadà e L’Aria che tira, realizzando servizi e videoinchieste.

Nel 2016 approda in Rai con Indovina chi viene a cena e collabora anche con Dataroom. Dal 2019 diventa inviata di Report, dove firma inchieste su temi ambientali e giudiziari, tra cui quella sulla Solvay e quella sul caso Moby Prince. E qui si definisce agli occhi dello spettatore ancora di più il profilo della giornalista. Prendiamo l'inchiesta di Report del 2019 sulla Solvay. Si chiamava Alla faccia del bicarbonato di sodio e raccontava l'inquinamento legato agli stabilimenti della multinazionale in Italia. Il servizio è attribuito a Grossi anche negli archivi Rai e la sua realizzazione è stata poi richiamata perfino in atti parlamentari. Non è importante soltanto l'argomento quando si racconta ma, forse soprattutto, lo è il metodo. Grossi non sembra avere bisogno di gonfiare una storia per farla sembrare importante. La storia deve essere importante perché lo è e questo richiede un forte spirito di osservazione che renda capaci di scegliere e scartare la notizia.