Abbiamo scovato l’uomo cerniera che torna sempre tra le società di Valter Lavitola in Brasile: si chiama Julio Cesar Carcanho Oliveira e con lui c’è anche un imprenditore italiano

Tornando a Oliveira, invece, nel giugno del 2026 diventa socio all’1% della Bro’s Bra Impex Comercio De Produtos Alimenticios, società di import-export ittico con sede anch’essa a Cabo Frio, costituita dieci anni prima con l’italiano Pietro Lococo. Di recente (a marzo di quest’anno) l’imprenditore ittico nato a Roma, dopo dieci anni di indagini da parte della Procura europea di Palermo e Roma, è stato assolto con formula piena per una presunta truffa da 4,5 milioni di euro all’Ue per l’ottenimento illecito di contributi a fondo perduto del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (Feamp) 2014-2020, destinati a investimenti nel settore dell’acquacoltura. La società brasiliana in cui ci siamo imbattuti, la Bro’s Bra Impex, viene creata nel 2016 pochi mesi dopo che Lococo rassegna le cariche dall’Avanotteria, la società al centro dell’inchiesta di cui sopra, denominata Goldfish. A discapito di fraintendimenti tra i lettori sottolineiamo il signor Lococo è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste in questa vicenda giudiziaria, dunque l’apertura di questa società in Brasile con Julio Cesar Carcanho Oliveira è una questione da intendersi separatamente. Ad ogni modo, la Bro’s Bra Impex risulta inattiva dal 9 giugno del 2022 per omissione di dichiarazioni oltre ad essere oggetto di un esecuzione fiscale per il tentativo di riscossione di un credito nei confronti della municipalità di Cabo Frio. Nel corso del procedimento, a fronte della mancata localizzazione del debitore e o dell’assenza di beni sui quali poter effettuare la penhora, il giudice aveva inizialmente disposto la sospensione dell’esecuzione e l’archiviazione degli atti, senza però la cancellazione del fascicolo. Successivamente, dopo un nuovo tentativo di citazione andato a vuoto, l’exequente ha chiesto un arresto on-line dei beni della società. Il giudice ha però respinto la richiesta, ritenendo che la sola citazione negativa non fosse sufficiente a dimostrare il pericolo di dispersione del patrimonio e sottolineando che non erano stati esauriti i tentativi per localizzare il debitore che, ad ogni modo, non è stato individuato. L’arresto patrimoniale è stato per questo negato e la sospensione dell’esecuzione è rimasta in vigore. Il procedimento, però, è ancora presente presso la 3ª Vara Cível di Cabo Frio e non risulta, dai dati disponibili, che il tentativo di arresto online si sia trasformato in un effettivo pignoramento dei beni della Bro’s Bra Impex.