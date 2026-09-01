Prima di Valterino l’Africano c’era Valterino il Sudamericano, che ballava la samba brasiliana con le società: le inchieste, i guai giudiziari e i collegamenti con il carbon credit di cui nessuno parla (PARTE 1)

Sempre gli stessi tre, secondo La Prensa, fanno parte anche dello schema societario di altre quattro imprese a Panama. Proprio il paese dell'America centrale è stato per anni uno dei centri principali dell'attività di Lavitola. A Panama era infatti l'uomo di fiducia di Finmeccanica, attraverso cui l'azienda italiana ha venduto al governo del presidente Ricardo Martinelli un pacchetto di radar ed elicotteri da 250 milioni di dollari. Parallelamente, le sussidiarie firmano con Agafia Corp., società-schermo panamense controllata da Lavitola e fiscalmente domiciliata in Bulgaria, contratti di “assistenza tecnica” che valgono il 10% del totale, circa 25 milioni di dollari. Secondo La Prensa di Panama, il vero proprietario della società-schermo era lo stesso Martinelli.

Nella lettera a Berlusconi citata sopra, Lavitola dice testualmente che Martinelli mise “150 mila euro per montare uno scandalo che danneggiasse Gianfranco Fini”. Il rapporto era così stretto che fu lo stesso Lavitola, nell'agosto 2011, a ospitare il presidente panamense a Villa Certosa, residenza estiva dell'allora primo ministro italiano Silvio Berlusconi, in sua assenza.

I magistrati hanno indagato anche sulla presunta relazione di Lavitola con Odebrecht, il colosso delle costruzioni al centro dello scandalo Petrobras, la più grande inchiesta di corruzione della storia latinoamericana. Il suo nome compare in una delle cinque indagini per corruzione internazionale aperte a Brasilia contro Lula e Marcelo Odebrecht. La questione riguarda l'appalto per la metropolitana di Panama City, destinato all'italiana Impregilo ma finito ai brasiliani a un costo molto maggiore rispetto alla proposta dell'azienda italiana. Lo stesso Lavitola avrebbe confessato al giornalista spagnolo Joan Solés di aver fatto da tramite per le mazzette. Secondo Solés, chiamato a deporre a Napoli nel 2013, Lavitola gli avrebbe riferito che “circa 850 milioni di dollari provenienti dalle mazzette sono passati per le sue mani” e che “circa 300 milioni erano la tangente della metro”. Il giornalista ha poi fatto riferimento a documenti segreti riguardanti il contratto con Odebrecht: “Esisteva un accordo di presentazione del progetto della metro di Panama con l'impresa Sofratesa, che ha sede nelle Isole Vergini Britanniche”, paradiso fiscale dove Lavitola “avrebbe depositato circa trecento milioni di dollari”.

Subordinato alla concessione dell'appalto della metropolitana c'era anche la realizzazione di un ospedale pediatrico nella zona di origine del presidente Martinelli, Veraguas. Nonostante l'opera fosse andata a Odebrecht, Lavitola avrebbe esercitato, attraverso Berlusconi (“vettore inconsapevole”), indebite pressioni e minacce di ritorsioni su Impregilo, per costringerla ugualmente a regalare la struttura sanitaria al governo dell'isola centroamericana. Per i fatti Lavitola è stato condannato dal Tribunale di Napoli a 3 anni per estorsione, e il procuratore napoletano Vincenzo Piscitelli dichiarò che “Lavitola ha esercitato un canale corruttivo in Brasile”.

Infine, sempre a Panama, le indagini dei procuratori napoletani Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock si concentrano su un caso di corruzione internazionale. Lavitola era accusato di aver fatto da mediatore, con svariate centinaia di migliaia di dollari e regali per Martinelli e il suo entourage, per un giro di tangenti al governo panamense per un appalto da 176 milioni di dollari per la realizzazione di strutture carcerarie, che avrebbero dovuto essere realizzate dal consorzio Svemark. Affare che poi, dopo un primo versamento di alcune centinaia di migliaia di euro, sfumò. Il proprietario dell'impresa Angelo Capriotti bonificò 530mila dollari dalla sua società italiana SIE Spa a una consociata brasiliana, la SIE Ltda. Secondo l'avvocato brasiliano di Capriotti, quel denaro servì in realtà a comprare la casa che Lavitola possedeva vicino ad Armação de Búzios. L'acquisto avvenne tramite un contratto con Lagiuva Empreendimentos Imobiliários (ve la ricordate?), e i pm ritennero che si trattasse in realtà di una garanzia data a Capriotti per assicurargli l'appalto delle carceri; progetto mai realizzato. Tant'è che Capriotti poi rimase effettivamente in possesso della casa, trovandosi anche costretto a sporgere denuncia contro persone vicine a Lavitola che la occupavano.