Il TG1 tira fuori le foto del nostro scoop sui safari di caccia di Lavitola in Africa. Ecco Valterino l'Africano con il suo “bottino”: leoni, bisonti ed elefanti

È la conferma della versione fornita a MOW da Benjamin Chimutengo, che nell'intervista dell'11 agosto aveva detto: “Me lo presentarono come un investitore facoltoso, che veniva qui per la caccia sportiva ed era, a suo dire, in contatto con leader internazionali. (...) Raccontava di voler investire in Zimbabwe, nel settore della caccia, safari e voleva acquistare un terreno agricolo di circa 5.000 acri”. Poi: “Verso luglio 2023, in concomitanza con una conferenza che ho organizzato a Victoria Falls, mi disse di avere investitori interessati al carbonio. Gli dissi che, se volevano investire, non c'era problema. Così siamo passati dalla caccia e i safari ai carbon credit”.

Nel frattempo al telegiornale, in sovrimpressione, sfilano le immagini di Valterino davanti al suo bottino: un paio di leoni, un elefante e quello che sembra essere un bisonte. Delle immagini che aggiungono un altro tassello alla storia che vi stiamo raccontando, e che confermano quanto detto a MOW da Benjamin Chimutengo. E c'è un altro dettaglio, all'interno del servizio del TG1, che riporta alla nostra inchiesta: “Le intercettazioni hanno svelato contatti e interessi assai più vasti del suo bistrot di pesce”. Noi lo avevamo rivelato già diverse settimane fa, seguite la strada africana, chissà dove ci porterà...