“Lavitola entrava e usciva dalla Rai. E anche altre minacce ricevute da Ranucci sono misteriose”. L'intervista al giornalista che per primo ha svelato l'amicizia tra Ranucci e Lavitola, Aldo Torchiaro del Riformista. Che dice cose pesantissime

Mi racconti la storia di quella famosa foto, che oggi tre anni dopo è diventata centrale?

In realtà quella foto nasce da ancora più lontano. Io abito vicino al ristorante Cefalù, ci passo spesso, e con spesso voglio dire quattro, sei volte al giorno. Il locale apre nel 2019, io abitavo già lì e dopo poco scopro che era di Valter Lavitola, così sono andato a intervistarlo per Il Riformista. Poi, nel tempo, continua a passarci, ogni tanto ci vado a cena, e inizio a notare una frequentazione un po' particolare: un capocentro della CIA, una serie di uomini politici della Lega, del Movimento 5 Stelle, e poi inizio a vedere Sigfrido Ranucci, più volte.

Quindi quella foto non è stata la prima occasione in cui lo hai visto lì?

No, assolutamente. Nel 2021, dopo averlo già visto una decina di volte, l'ho visto al tavolo con Lavitola, e sono entrato. C'era stato da poco il caso Autogrill, e io avevo seguito l'inchiesta sul caso e credo di aver capito come fossero andate le cose. Report potrebbe essersi prestata a fare da megafono a una guerra interna ai servizi. Questa era, in sintesi, la mia lettura.

A cosa ti riferisci?

Oggi apprendiamo che al DIS, a quei tempi, sembrerebbe esserci stata una tensione ai vertici. Marco Mancini era il vice di Del Deo, sostanzialmente il tesoriere dei servizi segreti. Il capo del controspionaggio infatti ha anche la funzione di supervisore amministrativo, e lui controllava i fondi dei servizi, che come sai sono un buco nero da molti milioni di euro, e oggi Del Deo è sotto inchiesta per peculato e distrazione di fondi della Presidenza del Consiglio. Sembrerebbe esserci stato un certo attrito tra i due, e al culmine di questo Mancini viene fatto fuori per la questione Autogrill. Tra l'altro per nessun motivo. Perché per un dirigente del DIS incontrare uomini politici era il lavoro quotidiano. Incontrare l'ex presidente del Consiglio, che aveva la responsabilità sul DIS, era assolutamente prassi.

Quindi vedi Ranucci al ristorante e gli parli di questo...

Vedo Ranucci seduto nel ristorante, entro e gli faccio subito la domanda: “Scusami, la trappola dell'Autogrill era contro Mancini o contro Renzi?”. E lui subito: “Ma quale trappola! Abbiamo ricevuto un video da una professoressa”, e tutta quella storia.

Sapevi già da tempo che il Cefalù fosse frequentato da Ranucci.

Lo sapevo benissimo e l'ho anche chiesto più volte a Lavitola. Lui sminuiva un po', adesso pare che fossero amicissimi, a me diceva: “Sai, qui vengono tanti giornalisti, come vieni tu, viene Ranucci, ne vengono altri”. In effetti era vero, Monteverde Vecchio è il quartiere dei giornalisti. Quindi che questo ristorante di pesce, buono, di qualità, con un rapporto ragionevole tra qualità e prezzo, fosse stato eletto da tanti colleghi era normale, non mi scandalizzava che ci andasse anche Ranucci. Però l'ho visto molte volte, e a seconda di chi vedevo seduto con lui intuivo di cosa si sarebbe occupato Report.

Lo vedo con Laura Cianfoni, che è stata due anni alla CISL con Marco Bentivogli, segretaria particolare della FIM-CISL, mandata via insieme a Bentivogli. Da quel momento Report ha dedicato due, se non tre puntate alla pessima gestione di Luigi Sbarra — una piccola vendetta, diciamo. Poi la stessa Cianfoni è passata a Fincantieri, e da quel momento arrivano le puntate sulla cantieristica navale. Quindi vedo che la frequentazione con Ranucci si fa più assidua, e c'è una corrispondenza con le puntate.