“Se Ranucci si comporta così vuol dire che è tutto marcio”. Angela Camuso a MOW torna sulle accuse al conduttore dopo la lettera al Tempo

Ci racconti meglio tutta la storia?

Andò così: io lo contattai per la prima volta nel 2018. Gli mandai una serie di messaggi in cui mi presentavo e gli spiegavo i lavori che avevo fatto come si fa quando si contatta qualcuno in cerca di lavoro, quindi gli mandai anche le copertine dei libri e cose del genere. All'inizio erano tutti messaggi a senso unico, perché lui fondamentalmente non rispondeva, o rispondeva a monosillabi, perché non aveva tempo. Poi, a un certo punto, arrivò il primo messaggio di risposta vero e proprio, con un vocale in cui diceva più o meno: “Ah ciao, ho visto che mi hai chiamato, comunque complimenti, come sei in forma nella foto del profilo, un bacio”. Ho ancora il vocale e anche lo screenshot che lo conferma.

Quindi stava semplicemente cercando di sfruttare un'occasione...

Sì, ma non era mica il salumiere, che se mi fa un complimento posso mandarlo serenamente a quel paese e andare a comprare altrove. Era il conduttore di Report e si rivolgeva a una giornalista d'inchiesta in carriera. Sapeva benissimo quanto fosse importante lavorare lì.

Ma magari come giornalista non gli interessavi.

Allora poteva semplicemente dirmi: “Cara Angela, non ho bisogno, non c'è spazio, non mi interessa”. Punto. Non è che ti faccio una proposta di lavoro e tu mi rispondi che ho un bel fisico.

E se lo avesse fatto fuori dal contesto lavorativo?

Se mi avesse incontrato a una festa e mi sarei presentata come Angela, non come una giornalista, lì magari poteva farmi la corte. Ma se io vengo da te a chiedere lavoro mu mette in una posizione di ricatto, di sudditanza. Ti senti vulnerabile, perché ti rendi conto di essere alla mercé di questi personaggi.

Poi il rapporto lavorativo è proseguito?

Zero. Perché dopo un colloquio avuto quello stesso giorno a Via Teulada alle 12:30, in cui gli avevo parlato di un servizio da proporre, mi iniziò a mandare messaggi a sera inoltrata, scrivendomi cose come “come stai”, “hai gli occhi luminosi”, “sei la cosa più bella che ho visto in questa giornata di merda”. Andò avanti così per un po': lui mi proponeva sempre incontri serali.