Freccero ha avuto l’idea giusta: Sigfrido, devi fare “Ranucci contro tutti” con MOW. E qui ti spieghiamo il perché

“Ranucci contro tutti”: facciamolo davvero, Sigfrido. L’ha proposto Carlo Freccero su questo giornale e noi, che abbiamo già sperimentato il format MOW Against altre volte, per esempio con Oliviero Toscani, cogliamo l’invito e te lo inoltriamo. Ha ragione Freccero: la Rai non lo farà mai. Troppo vecchia e, soprattutto, troppo schierata. Discorso analogo per i giornali di destra: un ambiente troppo ostile per un vero confronto. Il peccato di amicizia di cui sei accusato è troppo grave. Valter Lavitola è un impresentabile, la sua frequentazione vergognosa. Basta vedere le reazioni della politica per capire che c’è una gran voglia di far fuori Ranucci. Il senso della proposta di Freccero però è più elevato, di un interesse sia teorico che pratico. Teorico perché sarebbe un esperimento: la tv che riflette su se stessa. Pratico perché il rischio è che il bersaglio grosso diventi Report. Anche qui di segnali ce ne sono: come mai nel mezzo della tempesta, una manina fa filtrare le cifre dei presunti compensi dei giornalisti della redazione? Una coincidenza poco credibile. E pure un paradosso: al conduttore viene contestata la condivisione di comunicazione interna con un pregiudicato come Lavitola. Una fuga di notizie anche questa inaccettabile. Questioni sulle quali già abbiamo dato risposta sia con l’intervista a Michele Anzaldi che in un altro articolo. Ritorniamo sulla questione regina: Sigfrido, accetta la proposta. Noi di MOW ti offriremmo lo spazio per replicare a chi ti attacca. Sigfrido, ascoltaci: “Ranucci contro tutti” fallo qui da noi.