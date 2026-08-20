Tutto, ma proprio tutto, sul carbon credit: cos’è, come funziona e perché è un settore ancora oscuro. Dal caso Lavitola agli affari in Africa

Una storia di amicizia e di vongole. Sigfrido Ranucci ha dato fiducia a Valter Lavitola, il mandante dell’attentato fatto con amore ai suoi danni. Cenavano spesso al Cefalù, il ristorante di Lavitola a Monteverde, quartiere di Roma. Lì passavano – lo stiamo scoprendo in questi giorni – un po’ tutti i big dell’informazione italiana. Si parlava di politica e non solo: “Mi ha dato alcune dritte sul carbon credit, su cui volevo investire”, ha detto Lavitola dell’amico, che a Report aveva anche fatto un’inchiesta proprio sul tema. Affari da “1,3 miliardi di euro”. Su MOW ci stiamo lavorando e abbiamo contattato per primi il socio dell’ex faccendiere in Zimbabwe, Benjamin Chimutengo, che ci ha confermato la mole del business e dell’ambizione degli investitori. La pista che porta in Africa è la più interessante per comprendere il caso dell'estate. Ranucci è la vittima, Lavitola il mandante. E il mandante avrebbe affidato l’incarico a Clesio Gomes Tavares, il “figlioccio” del ristoratore, destinatario dell’affetto (senza bomba) e direttore generale di una società in Camerun, la Future Awaits. Il settore è ancora quello: carbon credit. Le domande ce le siamo fatte e le risposte le stiamo trovando: chi altro c'è dietro, a tirare la rete degli affari milionari di cui aveva accennato Lavitola? Quante altre società? E amministrate da chi? Insomma: dove portano i soldi? Nel nostro ultimo articolo vi abbiamo spiegato i collegamenti tra il numero 1 e il numero 2 di Urban Vision, società italiana di comunicazione e media, specializzata nella gestione di grandi impianti pubblicitari e digitali negli spazi urbani, da poco inserita nel mercato del carbon credit. I vertici della società sono Gianluca De Marchi e Fabio Mazzoni, i quali erano in contatto con il socio di Lavitola in Zimbabwe, l'uomo messo a capo di due società che si occupano di carbon credit in Africa e che, sempre secondo il suo racconto, avrebbe avviato per conto di Valter Lavitola: monsieur Chimutengo. Ci sono alcune società in mezzo, tra Urban Vision e le imprese africane: Neutralia, il cui capitale è intestato 50 e 50 a De Marchi e Mazzoni, e che si occupa di rendere le aziende "carbon neutral", e Afro Carbon Solutions, legata a proprio a una delle due Future Awaits riconducibili a Lavitola, quella in Zimbabwe. È quindi arrivato il momento di spiegare bene cosa sono i carbon credit, il loro funzionamento, la loro validità come strumento finanziario e gli effetti reali, positivi e negativi sul territorio; e capire sono davvero remunerativi.