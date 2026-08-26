Come mai chi attacca Ranucci sulle sue relazioni focose un tempo difendeva Berlusconi sui festini ad Arcore? Forse sono diventati tutti dei “poveri comunisti”...

Il Giornale, ad esempio, nel 2010-2011 era il principale organo stampa difensore del diritto di Berlusconi di farsi ogni sera una donna diversa e, ragazzi. Avevano ragione. Il diritto al coito ininterrotto andrebbe messo in Costituzione. Se poi questa cosa crea dei problemi a livello di meritocrazia questo è un altro discorso, ma ecco. Il veterano Alessandro Sallusti, ai tempi del Giornale, in un’intervista a Vanity Fair del maggio 2011 diceva di Berlusconi: “se poi andava a letto ogni sera con una diversa, beato lui. Ma sono fatti suoi”. Sono passati circa 15 anni e suo figlio Giovanni, ai microfoni di Radio Libertà il mese scorso, ha parlato dell’autobiografia di Ranucci, criticando le relazioni focose del giornalista con la stagista Caroline e la fonte Lavinia, mettendo in discussione il confine tra vita privata, fonti e attività giornalistica. Nel suo intervento del 18 luglio, Sallusti ha sostenuto che nel libro Ranucci avrebbe mescolato elementi della propria vita personale alle inchieste, soffermandosi proprio sulla vicenda della stagista Caroline e sul successivo riferimento a Lavinia. E il confine tra la vita privata, le fonti, e bla bla bla. Un modo di fare che ricorda molto quella “superiorità morale della sinistra” che ai tempi attaccò con grande cattiveria la passione per il gentil sesso del Cavaliere. Come pure Andrea Ruggieri, fra i prediletti di Silvio, nel 2021, allora deputato di Forza Italia, intervenne in Vigilanza Rai sulla famosa lettera anonima che accusava Ranucci di molestie sessuali verso alcune colleghe. La lettera era stata portata in commissione il 24 novembre 2021 da Davide Faraone, mentre Ruggieri riferì di averla ricevuta a sua volta e di averla cestinata perché anonima; il giorno successivo intervenne sulla vicenda e chiese spiegazioni ai vertici Rai. All’epoca il commissario di Vigilanza Michele Anzaldi, che abbiamo anche intervistato qui su MOW a proposito, chiese che sulla lettera venisse fatta chiarezza, mentre la successiva verifica interna della Rai, attraverso l’audit, non riscontrò le accuse. La vicenda, infatti, si chiuse con un esito negativo dell’audit, senza riscontri alle accuse contenute nella missiva anonima.