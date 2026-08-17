Non solo Ranucci, Lavitola aveva già lanciato un suo amico in politica? La storia di Sergio De Gregorio che fece cadere il governo Prodi, prima con Di Pietro e poi con Berlusconi in cambio di 3 milioni di euro (e Valter come intermediario)

Il giornale del partito di Di Pietro si chiamava, effettivamente con non molta fantasia, “Italia dei Valori” ed era edito dalla Editrice Mediterranea S.r.l., una società esterna che “confezionava” il quotidiano. La redazione era ospitata in una prestigiosa proprietà di Propaganda Fide (Ente cattolico per l’Evangelizzazione) ed era stata affittata proprio all’Editrice Mediterranea S.r.l. che era di Antonio La Vitola, il cugino di Valter. La sede era in via della Vite 3 una elegante traversa di via del Corso, in pieno centro a Roma. Questo portava ad una strana situazione visto che i Lavitola gestivano sia il quotidiano L’Avanti! posizionato nel centrodestra che il quotidiano Italia dei Valori nel centrosinistra. Insomma Berlusconi versus Di Pietro, nemici storici, nella stessa famiglia.

Quando scoppiarono le polemiche giornalistiche e giudiziarie sugli affitti di Propaganda Fide Antonio Di Pietro si difese pubblicamente dichiarando che l'appartamento di via della Vite 3 non era mai stato nella diretta disponibilità patrimoniale dell'IdV, bensì della società di Antonio Lavitola che curava il giornale. “Non ho mai avuto né in affitto, né in vendita, né in comodato d'uso alcun immobile né da Anemone né da Propaganda Fide”, così disse il magistrato simbolo di Mani Pulite.

Il contratto con la Editrice Mediterranea della famiglia Lavitola venne ufficialmente rescisso nel luglio del 2007, quando il partito scelse di interrompere il rapporto. Per chiarire bene i termini, in quel tempo vi era un organo di stampa quindicinale di IdV chiamato Orizzonti Nuovi, fondato nel 2002, con direttore editoriale Orlando Vella (Editore Il Gabbiano) e appunto il nuovo quotidiano Italia dei Valori, con direttore responsabile Delia Cipullo, ora consulente come addetta stampa al Ministero dell’Interno. Le due testate giornalistiche non risultano essere mai state indagate dalla magistratura per i contributi pubblici, al contrario de L’Avanti!

Dunque un precedente tentativo (come pare sia avvenuto con Sigfrido Ranucci) da parte di Valter Lavitola per mandare al potere un suo uomo, Sergio De Gregorio, c’è in effetti già stato e portò addirittura alla caduta, come detto, del governo Prodi 2. Quindi si potrebbe dire: niente di nuovo sotto il sole. La cosa strana per un socialista libertario come Valter Lavitola è che per raggiungere i suoi scopi abbia in un certo senso utilizzato Italia dei Valori e Report, che vengono inquadrati in una ottica legalitaria e, se vogliamo, giustizialista. Un’ultima curiosità giornalistica: i due, Sergio De Gregorio e Sigfrido Ranucci, hanno iniziato entrambi scrivendo per il quotidiano Paese Sera.