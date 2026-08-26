Noemi Impellizzeri come Liliana Resinovich e Francesca Ercolini? L’hanno trovata impiccata nella sua casa in fiamme, ma al suicidio ci credono in pochi

Il suo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco domenica all’alba senza vita in una scena che apparentemente, ma solo apparentemente, sembra restituire la volontà di farla finita perché il cadavere appariva impiccato con una corda nella sua abitazione in via Circumvallazione a Riposto in provincia di Catania, un appartamento che è stato invaso dalle fiamme divampate nel cuore della notte che hanno allertato una vicina di casa indotta a chiamare i pompieri intorno alle 5 di mattina. Quello che ha fin da subito attirato l’attenzione degli inquirenti però è un particolare che riveste una certa importanza se consideriamo che il corpo di Noemi è stato solo parzialmente lambito dalle fiamme in quanto si trovava in camera da letto mentre il rogo sembra essere divampato all’ingresso e nel vano che precede il salotto. Per quale motivo Noemi avrebbe appiccato l’incendio vicino alla porta di entrata del suo appartamento e poi si sarebbe andata ad impiccare in camera da letto? Questo è uno degli elementi che in queste ore hanno condotto i carabinieri e la sezione investigazioni scientifiche di Catania ad ipotizzare una messinscena compiuta per mascherare un ipotetico omicidio e cancellare eventuali tracce dalla scena del crimine. Da una parte i familiari e gli amici di Noemi che non credono assolutamente al gesto volontario, dall’altra un uomo che riferisce agli investigatori che la donna gli avrebbe manifestato l’intenzione di farla finita, l’uomo che Noemi frequentava da qualche anno. Ma proprio la testimonianza di quest’ultimo non ha fatto altro che alimentare l’ipotesi che di tutto si sia trattato fuorchè di un suicidio.