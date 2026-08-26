Delitto di Garlasco: e se l’esposto (o querela?) di Stefania Cappa fosse “l’aiuto da casa” che Napoleone e Civardi sognavano?

Gian Luigi Tizzoni ha capito subito la bomba che gli stava esplodendo in mano. Si è affrettato a lanciare un comunicato per mescolare le carte, spostando indietro le date, tirando in ballo un fantomatico giornalista (è stato praticante di Lovati) e arrampicandosi sui messaggi degli anni dopo. Ma la cronologia della Cappa è scritta: l'asse di tutto è l'8 luglio 2022. Che Tizzoni sapesse prima o lo abbia scoperto dopo — salvo poi dimenticarsene davanti alle telecamere — non sposta di un millimetro la sostanza. Entrare nel merito della querela non serve. Quella è una bega e basta: in qualche modo si risolverà. Se De Rensis abbia diffamato, se Stefania Cappa (mai indagata prima e mai indagata adesso) sia stata imbottita di chiacchiere per farle credere a un complotto, o quali guerre personali ci siano sotto, importa meno di niente a chi firma questo pezzo (fermo restando che interessi, e tanto, anche in maniera sacrosanta, ai protagonisti). La bomba, enorme, è un’altra: l'8 luglio 2022, poche ore dopo il dictat di Napoleone e il via libera del procuratore aggiunto Venditti alla consegna a De Rensis dei CD audio con le intercettazioni del 2017 su Sempio, qualcuno corre ad avvertire la parte civile. E’ la prova che esisteva una linea diretta. Individuare quel qualcuno significa capire chi – per usare le parole di quel gran genio furbissimo di Massimo Lovati che solo gli stolti continuano a ritenere un vecchio avvinazzato – ha avvelenato i pozzi fin dal 2007. E, paradossalmente, se adesso c’è carburante in più nella ruspa che dovrà demolire “il sistema”, bisognerà ringraziare l'esposto di Stefania Cappa? Magari il suo “vi inc*lo tutti” significava proprio questo e anche quei titoli sulla pace fatta tra le Cappa e la Procura di Pavia dopo il 6 maggio potrebbero farlo supporre.

Quando poi Tizzoni chiama in causa maggio 2022 per dire che sapeva già dell'ingresso di De Rensis nel collegio di Stasi, ammette la presenza di una fuga di notizie e di una rete d'informazione consolidata tra ambienti giudiziari e mondo dell'informazione. La notizia non era la nomina di un avvocato. La notizia vera era che il nuovo Procuratore di Pavia, rilasciando gli audio del 2017, dimostrava nei fatti di voler riaprire il fascicolo. Facendo saltare i nervi. Dal 2022 tutti gli attori della vicenda sanno che la nuova inchiesta su Garlasco ripartirà da Sempio. È evidente che debba esistere un fascicolo d'indagine a latere rispetto a quello per omicidio. Se quel fascicolo non c'è, la matassa costruita in vent'anni non si sbroglia più. Nessun complotto internazionale, sia chiaro. È ridicolo pensare che dietro il delitto di Garlasco ci siano trame oscure, servizi segreti o assurdità così. La realtà è molto più paesana e miserabile: tutelare orticelli di reputazione individuale, conservare allure, difendere carriere, visibilità e posizioni professionali. Nessuno ha architettato un piano per proteggere a priori un colpevole (chiunque sia), ma forse in tanti hanno lavorato per trovarne uno a cui mettere i panni del colpevole e a cui infilare un paio di Frau a pallini mai trovate. E oggi quei tanti devono difendere “quel lavoraccio” con tutte le forze possibili, a più livelli, dentro un sistema, magari pure convincendo qualcuno di chissà quale nuova macchinazione per allargare il fronte. Quasi come ai tempi di Tangentopoli, o no?