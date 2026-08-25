I coniugi Moretti di Crans-Montana: finiti i soldi, finito l’amore? Ecco cosa ci ha detto psicoterapeuta Barbara Fabbroni

Come si dosa l’empatia nei confronti di persone che stanno vivendo una situazione come questa? Possiamo comprendere la sofferenza di una persona senza trasformare la comprensione in una forma di assoluzione?

Questa è una cosa che da psicoterapeuta e criminologa dico sempre, ovvero che è importante comprendere cosa sia accaduto all’individuo che ha compiuto una violenza o un delitto. Ma la comprensione non è giustificazione, bensì ciò che ci permette di conoscere cosa è accaduto nella profondità di quell’individuo e soprattutto cosa lo ha portato a compiere un comportamento esasperato. La comprensione non scusa l’atto, ma ci permette di poter attualizzare quella sorta di prevenzione, di anticipare un altro evento su un determinato soggetto che può avere determinate fragilità, traumi o esperienze. Quindi non è la comprensione che scusa, ma la comprensione che aiuta a comprendere cosa poter fare per non ritrovarsi un’altra volta in quel tipo di situazione.

Perché abbiamo bisogno di dividere il mondo tra buoni e cattivi per riuscire a comprenderlo? E quanto i social hanno contribuito a rendere questa distinzione più marcata?

Io credo che i social siano un mezzo molto importante, però credo anche che come tutti i mezzi comunicativi di incontro con l’altro - un incontro, in questo caso, mediato da uno schermo - debbano essere utilizzati con molta sapienza e intelligenza. Perché poter utilizzare in maniera consapevole quel tipo di strumento può aprire un mondo o anche relazioni da costruire in maniera positiva. Però sì, purtroppo oggi c’è il bianco e c’è il nero, non si guardano le sfumature. Quindi si è buoni o carnefici. E in tutto questo andare non c’è un equilibrio, non esiste il fatto che l’altro possa essere un “colore neutro”. Perché manca l’aspetto della comprensione e di quella consapevolezza che ci fa rendere conto che ognuno di noi ha tanti lati, tra cui anche dei limiti. Quei limiti dobbiamo farli diventare una risorsa e per far sì che questo accada dobbiamo, non soltanto avere consapevolezza di noi stessi, ma anche del rapporto che abbiamo con l’altro e delle tipologie di rapporto che ci scegliamo.





La vicenda dei coniugi Moretti apre un interrogativo sulle relazioni di coppia: “finiti i soldi, finito l’amore”, oppure è più corretto dire che quando finiscono i soldi scopriamo finalmente che tipo di amore avevamo davanti?

Io credo che nella coppia dei Moretti non siano finiti solo i soldi. Teniamo conto del fatto che c’era tanto benessere, quando quel benessere non c’è più, ci si ritrova magari ad affrontare una separazione. In quel caso è crollato un intero mondo costruito in un progetto di coppia che era centrato solo su quell’aspetto da mostrare all’altro: quello era il focus di quel tipo di rapporto di coppia. Quindi a quel punto quel “noi” mondano che si era costruito crolla inevitabilmente e con quello crollano anche una serie di basi sicure. Bisogna capire cosa rappresenta il denaro per un determinato soggetto, perché spesso è un elemento che va a riparare, per esempio, un’antica ferita: il fatto di essere visti e al centro di un mondo, riconosciuti. Nel momento in cui si perde quel potere, quel riconoscimento dell’altro naufraga, proprio perché non si sono costruiti altri aspetti di sé che possano essere riconosciuti, oltre al denaro.