Valter Lavitola: ancora tu? Per la prima volta dopo 15 anni sul mandante della bomba a Ranucci parla Alfonso Papa, ex capo di gabinetto del ministro Castelli: “L'ho incontrato, purtroppo, nell'inchiesta P4 e ha cercato di rovinarmi la vita”

Insomma, la colpa è dei PM, dei giornalisti, dei faccendieri. Dottor Papa, non pensa di avere nessuna responsabilità per i fatti che le furono contestati all'epoca?

Ho enormi responsabilità e non mi nascondo. Ero lanciatissimo, ma mi sono fatto accecare dall’ego. Ho ceduto per superficialità a frequentazioni sbagliate, lasciandomi avvicinare da quel mondo opaco che prima mi ha blandito e poi mi ha perseguitato. So bene che le lusinghe di un cortigiano possono uccidere anche un Cesare. Ho pagato il prezzo della mia stessa presunzione.

Oggi di cosa si occupa? Si sente un "sopravvissuto" della Seconda Repubblica e di quel sistema che l'ha etichettata con il marchio della "P4"?

Sono un uomo che vive una seconda vita e si occupa di tutt'altro, senza rimpianti. Per dieci anni ho dovuto resistere a contestazioni giudiziarie devastanti che, alla fine, si sono sciolte come neve al sole. E per tutto questo tempo sono stato etichettato sui giornali con la sigla "P4", ovvero Propaganda 4. Un'elucubrazione puramente giornalistica, un titolo a effetto per descrivere una loggia massonica che in realtà non è mai esistita. Oggi, a quel "P4", preferisco rispondere con un altro 4: il mio progetto "4 Peace".

Di cosa si tratta?

È un progetto di divulgazione incentrato sui temi geopolitici di Africa e Medio Oriente. Dovremmo tutti avere maggiore attenzione verso l'Africa, non certo per i “carbon credit”, ma per divulgare e sostenere lo sviluppo dell'economia reale di un intero continente. Dal mese di settembre ripartiremo nel condividere informazioni fondamentali per chi vuole comprendere più a fondo quei luoghi.

Lei è un esperto di Africa e Medioriente. Cosa ne pensa del Carbon Credit e dell’operato di Lavitola da quelle parti insieme a Urban Vision?

Ci sarebbe tanto da discutere sull’utilizzo che ne è stato fatto. Posso dire che sono molto critico sulle modalità con cui è stato strutturato questo strumento finanziario

Crede che emergeranno altri elementi nella vicenda Ranucci -La Vitola?

Ho imparato a mie spese che quando una narrazione è troppo perfetta o troppo incredibile, conviene aspettare prima di emettere una sentenza. Io ho gli strumenti per difendermi ed ho avuto la forza di aspettare che la verità emergesse. Altri, a quanto pare, sono ancora schiavi delle polpette avvelenate che loro stessi hanno cucinato.